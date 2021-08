LÉNYEG: Leszállóban a Szputnyik, izmosodik a delta, az oroszok pedig már Deákin vannak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Miközben visszafordíthatatlannak tűnik a legkisebb kormánypárt bedőlése, a kórházakban lassan de biztosan emelkedik a covidosok száma. A harmadik járványhullám szeptember közepén csaphat le ránk, és ettől már a Szputnyik sem menthet meg minket.

Még egy lépéssel közelebb a Za ľudí széteséséhez

Tovább dúl a belviszály a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí háza táján. Veronika Remišová pártelnök és legfőbb ellenlábasa, Mária Kolíková pár(t)harcának legújabb fejleménye, hogy a Za ľudí elnöke javaslatot tett a kulturális minisztériumba a pártja által jelölt államtitkár, Zuzana Kumanová visszahívására, a helyére pedig egy párton belüli hű szövetségesét, Viera Leščákovát ültetné.

Az ügy előzménye, hogy Kolíková igazságügy-miniszterként még júliusban felmentette hivatalából az államtitkárát, Martin Luciakot, aki most visszaült a parlamentbe, az eddigi pótképviselő, Viera Leščáková helyére. A parlamenti frakcióban tehát erősödött a Kolíková körüli csoportosulás, Remišová párton belüli pozíciói pedig tovább gyengültek. Ezt a helyzetet szeretné tehát legalább valamelyest orvosolni Remišová azzal, hogy Leščákovából államtitkárt farag.

A feketelistára tett Kumanová személye egyébként amiatt is különleges, mivel ő az első roma származású államtitkár a kulturális minisztériumnál, ahol főként a nemzeti kisebbségekkel foglalkozott, és annak ellenére szakértőnek számít ezen a területen, hogy a szlovákiai magyarok inkább látnának egy magyar nemzetiségű politikust ezen a poszton. Ilyennel azonban a Za ľudí nem tud szolgálni, így most az a Leščáková lesz a kulturális tárca második embere, aki nemhogy kisebbségi kultúrákkal nem foglalkozott soha életében, hanem a szűken vett kultúrával sem, hiszen civilben egy alapiskola igazgatónője.

Közel tehát a vég a Za ľudí pártban, a keddi események után elkerülhetetlennek látszik a párt végleges szétesése.

Lassan vége a vakációnak, jöhet az új hullám

A viszonylag nyugodt nyár után már készülnek a harmadik hullámra a kórházakban. Nemcsak azért, mert a jövő héten kezdődik az iskolaév, és egyre-másra érkeznek haza külföldről a nyaralási étvágyukat végre elverni képes kirándulók, hanem azért is, mert ez a fránya delta variáns sokkal könnyebben terjed, mint elődei, a görög ábécé első betűivel illetett mutációk. Az még a jövő zenéje, hogy a pí, a ró vagy a szigma variánsok mit hoznak majd ránk, az azonban bizonyosnak tűnik, hogy hamarosan gyorsulni kezdhet a kórházi ellátásra szoruló páciensek számának a növekedése.

A statisztikák szerint a járvány szinte ugyanúgy alakul idén, mint egy évvel ezelőtt, az elmúlt hétvégén például már megduplázódott a covid-betegek száma a Pozsonyi Egyetemi Kórházban, és ez a tendencia az egész országra jellemző. A beoltottak számára viszont mindenképpen jó hír, hogy tíz kórházba került beteg közül átlagosan kilencen nem kapták meg a Covid-19 elleni vakcinát.

Ha lesz is harmadik oltás, az nem Szputnyik lesz

Miközben a vakcinalottó újabb szerencsés nyerteseit is kisorsolták (köztük például Péter Dunaszerdahelyről is 1000 euróval lett gazdagabb csak azért, mert hajlandó volt beoltatni magát), a szlovák egészségügyi minisztérium már fontolgatja, hogy elérhetővé tegye a Covid-19 elleni védőoltás harmadik adagját is. Semmi új a nap alatt, a járványügyi szakértők nagy része már világszerte úgy gondolja, az első két vakcina után nem árt, ha a szervezetünket egy harmadik emlékeztető oltással is segítjük a védekezésben. A tárca szóvivője szerint a hazai szakemberek mindenesetre egyelőre csak figyelik a folyamatban lévő kutatások eredményeit, illetve megvárják, hogy a harmadik szuri tekintetében mire jutnak külföldi kollégáik, mielőtt nálunk is megkezdődne az újabb oltási hullám.

Közben az is kiderült, hogy még 27-en várnak Szlovákiában Szputnyik V vakcinára. Talán emlékeznek még, ez az az orosz oltóanyag, amelynek beszerzésébe nem is olyan régen belebukott Igor Matovič miniszterelnök. Meglehetősen szégyenteljes véget ért tehát a történet, amely még tavasszal arról szólt, hogy akár 2 millió vakcinát is vásárolhat Szlovákia Oroszországtól.

Az oroszok már Deákin vannak

Végül pedig kíváncsian várjuk hogy kiderüljön, hogyan kerültek Deákiba azok az oroszok, akik ma hajnalban pisztollyal fenyegetőzve hajtottak végre rablótámadást az egyik családi házban. A három felfegyverzett goszpogyin mindenesetre nem lukra vetődött: pontosan tudták, hogy az étteremtulajdonos jelentős mennyiségű készpénzt tart otthon, így őt és feleségét megkötözték és pisztollyal kényszerítették, hogy átadjon 40 ezer eurónyi készpénzt és 10 ezer euró értékű ékszert.

A hír hallatán azért sokan fellélegezhetünk, hiszen legtöbbünknél aligha bujkál több tízezer euró a ruhásszekrényben, a lepedők alatt. Minden rosszban van tehát valami jó is.

Juhász László