A Rolling Stones legendás dobosára emlékezik a zenészvilág 

A Rolling Stones dobosa, Charlie Watts 80 évesen halt meg.

Fotó: AP

Mick Jagger és Keith Richards, a Stones még élő két alapító tagja a Twitteren és az Instagramon megosztott fotókkal emlékezett zenésztársára.

Az énekes posztján Watts a dobok mögött mosolyog, a gitáros által megosztott képen pedig egy dobfelszerelés látszik "zárva" felirattal - írta a BBC hírportálja.

A Beatles még élő két tagja szintén tisztelgett a 80 évesen elhunyt zenész előtt. Paul McCartney egy rövid videóban nagyszerű fickónak és fantasztikus dobosnak nevezte Wattsot, aki megfogalmazása szerint szilárd volt, mint a szikla. Sir Ringo Starr tweetjében ezt írta: "Isten áldja Charlie Wattsot, hiányozni fogsz nekünk, ember".

Paul on Charlie Watts pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

A halálának a híre nem sokkal az után érkezett, hogy bejelentették: nem fog részt venni a Rolling Stones hamarosan kezdődő amerikai turnéján egy közelebbről meg nem nevezett orvosi beavatkozás miatt. A dobost még 2004-ben kezelték torokrákkal.

Charlie Watts 1963 januárja óta volt tagja a Rolling Stonesnak.

A közösségi oldalakon többek között Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Brian May és Lenny Kravitz is méltatta nemcsak a tehetségét, hanem az emberi értékeit is.

Elton John szerint a dobos a legstílusosabb figura és briliáns társaság volt. Brian Wilson a Beach Boysból azt írta, sokkolta a halálhír, Roger Daltrey, a Who frontembere tökéletes úriemberként jellemezte őt, aki "öltözködésében és dobolásában egyformán mesteri volt". Kenney Jones, aki a Who és a Small Faces dobosa is volt, "a Stones szívének és lelkének" nevezte Watts-ot.

Szintén nagy tisztelettel adózott Charlie Watts előtt mások mellett Stewart Copeland (Police), Brian May (Queen), Paul Weller, Joan Armatrading és Lenny Kravitz.

