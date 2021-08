Menesztette a kormány Szlovákia első roma államtitkárát, aki azonban nem sokat tett a kisebbségi kultúráért

Leváltotta a kormány az eddigi egyetlen roma nemzetiségű államtitkárt, Zuzana Kumanovát, aki azonban nem tett hozzá túl sokat a nemzetiségi kultúrához. A leváltása elsősorban a Za ľudí belső politikai harcainak eredménye.

Fotó: TASR

Veronika Remišová (Za ľudí) kérésére, Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter javaslatára a kormány szerdán visszahívta posztjáról Zuzana Kumanovát, a kulturális minisztérium államtitkárát, és Viera Leščákovát nevezte ki helyette. Az ügy hátterében az áll, hogy Kumanovát a Mária Kolíková igazságügyi miniszter vezette szárnyhoz sorolják a párton belül, vagyis Veronika Remišová ellenfele, míg Leščáková Remišová egyik legközelebbi támogatója. Ráadásul Leščákovának azért kellett júliusban távoznia a parlamentből, mert Mária Kolíková államtitkárt cserélt: Michal Luciak júliusban visszatért a parlamentbe, ezért a helyén ülő pótképviselőnek, vagyis Leščákovának gyorsan helyet kellett találni.

A Za ľudí nem indokolta részletesen a cserét az államtitkári poszton, csak annyit mondtak, hogy „a kultúra oktatási aspektusát akarják támogatni”. Valószínűleg azért, mert Leščáková pedagógus…

Az első roma származású államtitkár

Zuzana Kumanová azzal írta be magát a történelembe, hogy ő volt a szlovák kormány első roma származású államtitkára. A kormány 2020. októberében nevezte ki őt a tavaly nyáron autóbalesetben elhunyt Vladimír Dolinay helyére.

Habár etnológusként és a kisebbségekkel, elsősorban a roma kisebbséggel foglalkozó szakértőként nevezték ki a posztjára, az elmúlt mintegy 10 hónapban nem sok pozitív változás köthető a nevéhez. Negatívat többet lehet említeni.

Remišová: Zuzka szorítok!

Tavaly októberi kinevezését még Veronika Remišová is örömmel vette. „Zuzka etnográfusként és történészként évek óta foglalkozik projektírással és projektek támogatásával a kisebbségi kultúrák területén.

Meggyőződésem, hogy gazdag gyakorlati tapasztalatai, és a igényes projektek előkészítésére és irányítására való képessége hasznos lesz a kulturális tárca számára ebben a nehéz időszakban. Zuzka, szorítok neked ebben a nehéz küldetésben!” – írta kinevezése után a Za ľudí elnöke.

A pártelnökéhez fűződő akkori jó viszonyt demonstrálja az is, hogy Kumanovát államtitkárrá való kinevezése előtt, 2020-tól külső tanácsadóként alkalmazta a Remišová vezette befektetési és regionális fejlesztési minisztérium. A volt államtitkár korábban is dolgozott állami szférában: 2011-től egészen 2020-ig a roma kormánybiztos hivatalának, és ezzel párhuzamosan a kisebbségi kormánybiztosnak és a leszakadó régiókért felelős kormánybiztosnak is a munkatársa volt. Emellett az In Minorita polgári társulás projektmenedzseri feladatait is ellátta.

Leépített kisebbségi főosztály

A kisebbségi kultúra területén azonban nemhogy fejlődést nem lehet tapasztalni, hanem inkább visszalépések történtek, pedig ez volt az egyik a két általa irányított terület közül.

A kulturális minisztérium már a kinevezése előtt, a tavaly augusztusban életbe lépett szervezési szabályzatában megszüntette a nemzetiségi kultúra osztályát – ami az előző kormány idején még főosztályként működött –, és ez az ő irányítása alatt sem változott.

A Paraméter információi szerint jelenleg a nemzetiségi kultúrával mindössze két ember foglalkozik a minisztériumban.

Nem lesz kisebbségi stratégia sem

A kormány most állítja le a helyi, a regionális valamint a kisebbségi kultúra fejlesztési koncepciójának előkészítését, ez erről szóló határozati javaslat már tárcaközi előkészítésen van. Az indoklás szerint erre semmi szükség, mert készül a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, amely majd – talán – ezt is tartalmazni fogja.

Vagyis a kulturális minisztérium teljesen lemond a kisebbségi kultúra fejlesztéséről, támogatásáról.

„Az első koncepciót még mi készítettük el, a minisztérium 2020 végéig kapott időt a stratégia létrehozására. Ez nemcsak kultúrpolitikai definíciókat tartalmazott volna, hanem konkrét célkitűzéseket, a hozzájuk rendelt pénzforrásokkal” – magyarázta a Paraméternek Rigó Konrád (Híd), volt kulturális államtitkár. – A minisztérium természetesen nem készítette el időre ezt a koncepciót, és most pedig teljesen kihátrál mögüle. Úgy látszik, hogy a regionális és a kisebbségi kultúrákat a kormányzat nem tartja a kultúrpolitikája részének.”

A KKA-n rajta tartja a kezét

A támogatáspolitikához azonban ragaszkodik, tavasszal a legfontosabb feladata az államtitkárnak a Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény módosítása valamint a KKA új igazgatójának a kiválasztása volt. A törvény módosítása ugyan képviselői javaslatként született meg, de a minisztérium erős támogatásával. Ennek a legfontosabb pontja volt a pályázatokat elbíráló szakmai bizottságok megválasztásának módosítása: kizárták a folyamatból a profitorientált vállalkozásokat, ami elsősorban a magyar kisebbséget érintette hátrányosan.

A kizárás ugyanis a profi könyvkiadókat, lapkiadókat vagy a produkciós cégeket érinti, amelyek nemzetiségi szinten elsősorban a professzionális szinten működő szlovákiai magyar kultúrára jellemzőek.

Kumanová a törvénymódosítás idején előrelépésként értékelte ezt a korlátozást. „A támogatható pályázók köre nem szűkül, továbbra is pályázhatnak városok és falvak, nonprofit szervezetek és kereskedelmi társaságok is – válaszolta akkor a Paraméter kérdésére az államtitkár. – A szakmai tanácsok tagjait választó szervezetek leszűkítését a civil társadalom megerősítésének tartom.”

Májusban még azt ígérte, hogy a törvény részletes vitája előtt meghallgatja majd minden érintett véleményét, erre azonban nem került sor, a törvényt júliusban elfogadta a parlament.

Kumanová embere a KKA élén

Kumanová a kezében tartotta a KKA igazgatójának megválasztását is. Ennek eredménye ismert: a következő négy évben Alena Kotvanová irányítja az évente mintegy 8 millió euró támogatást szétosztó alapot, Kotvanovát sokan az ő támogatottjának tartják. Az igazgató megválasztása ráadásul a pályázati bizottság egyik tagjának kiugró pontozásán múlt.

Jurina Rusnáková ugyanis Kotvanovát első helyre hozta ki, 89 pontos eredménnyel, míg a pályázaton ugyancsak induló Petőcz Kálmán kisebbségi szakértőnek mindössze 57 pontot adott.

Kotvanová eddig nem foglalkozott a nemzeti kisebbségek kultúrájával. Az eredményt Petőcz szerint „megbundázták”, amit éppen Rusnáková pontozása árult el. „Az egyik tag azonban túlzásba vitte feladata teljesítését, amivel az egész »projektet« elárulta” – írta Petőcz Rusnáková pontjairól A pontozás alatt Rusnáková folyamatosan kapcsolatban volt Zuzana Kumanová államtitkárral.

Leščáková sem lesz hozzáértőbb

Kumanová leváltása miatt tiltakozott több roma származású közéleti személyiség, több roma szervezet képviselője is. Ők az államtitkár szakmaiságát és a roma származást emelték ki, .

Habár szakmaiság tekintetében Kumanová nem mutatott túl sokat az elmúlt 10 hónapban, de várhatóan utóda sem lesz a kisebbségi kultúra felvirágoztatója.

Viera Leščáková történelem-polgári nevelés szakos tanár, és 2018-ig egy művészeti középiskolában tanított Eperjesen, valószínűleg erre gondolt a Za ľudí, amikor a „kultúra oktatási aspektusát” emlegették. 2018-ban lett az egyik eperjesi alapiskola igazgatója, majd 2020-ban pótképviselőként a parlamentbe került az akkor igazságügyi államtitkárrá kinevezett Michal Luciak helyére.

„A kisebbségek támogatásának megtagadása”

Kumanová leváltását és Leščáková kinevezését bírálta a Za ľudí Kolíkovához hű frakciója is. Lescáková szerintük sem ért a kisebbségi kultúrához, sőt, a kultúrához általában.

„Viera Leščákovának nincs semmi tapasztalata a kultúra területén, a pártban sohasem foglalkozott kultúrával. A múltban pótképviselőként az oktatási bizottságban dolgozott – írta Kolíková frakciója a Paraméternek még Leščáková kinevezése előtt.

– Ha valóban őt nevezi a párt erre a posztra, az megtagadja a szakmaiság és a kisebbségek támogatásának elvét, amelyek a Za ľudí alapját képezik.”

- lpj -