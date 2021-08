Gröhling: A törvénymódosítások képezik az oktatás megváltoztatásának alapját

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ezt Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter közölte. A TASR-t az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium sajtó- és marketingosztálya tájékoztatta.

„A törvények másfél év alatt két észrevételezési eljáráson estek át, és ezeket több tíz oktatási szervezettel egyeztettük. Örülök, hogy a tervezett változtatásokkal kapcsolatban nagyrészt sikerült közös nevezőre jutnunk. Ez a nagy változtatásoknál viszonylag nehezen szokott menni”

– jegyezte meg Gröhling.

A törvénymódosító javaslatok az oktatás tartalmának a megreformálására, a digitalizációra, a tanácsadási rendszer reformjára és a pedagógusok továbbképzésére reagálnak. „Ez egy fordulópont az oktatásban, mert a mai nappal lefektettük a szlovák oktatás reformjának az alapjait”

– mondta a miniszter a kormányülés után.

Most először határozták meg az inkluzív oktatás fogalmát. A törvény részét képezi a tanácsadás rendszerének az átalakítása. Ez elérhetőbb lesz a tanulók és a szülők számára, illetve öt szintre lesz felosztva – az általános tanácsadástól kezdve a specializált tanácsadásig. Svetlana Síthová oktatásügyi államtitkár szerint fontos, hogy a tanácsadási rendszer kivétel nélkül minden gyerekkel dolgozik.

A törvények a tananyag megváltoztatását is figyelembe veszik. Ezen a tanárok és a gyakorlati szakemberek jelenleg is dolgoznak az Állami Pedagógiai Intézet vezetése alatt.

„Július elején volt az első találkozó, amelyen több mint 300 tanár és szakember vett részt azzal a céllal, hogy a tantárgyakba beépítsék a kritikai gondolkodás, valamint a digitális, pénzügyi és környezetvédelmi készségek fejlesztését“

-közölte az oktatásügyi tárca.

A minisztérium szerint digitális szempontból ugrásszerű változás vár szeptembertől az iskolákra. Jelentős anyagi forrásokat fordítanak az iskolák digitális fejlesztésére. Ennek részét fogja képezni egy újonnan létrehozott pozíció is: a digitális koordinátoré, akinek az lesz a feladata, hogy megismertesse a pedagógusokat és a diákokat a 21. századi digitális technológiákkal. A miniszter megjegyezte: az ún. digitális ugrás keretében 6,2 millió eurót költenek el a digitális koordinátori munkahelyek létrehozására.

A minisztérium következő célja a pedagógusok továbbképzésének a javítása. Erre a célra 50 millió eurót különítettek el a megújítási terven belül. A tanárok továbbképzését most először a nem állami szervezetek előtt is megnyitják. Ezek eddig is részt vettek a pedagógusok képzésében, de ezt eddig nem fogadták el hivatalosan, noha az ilyen jellegű tevékenységet a pedagógusok nagyon pozitívan értékelték. Mint elmondta: Régóta beszélünk arról, hogy a nem állami szervezetek sokkal jobb képzési lehetőségeket nyújtanak, mint az államiak. Ezért úgy gondolom, hogy ezekre a szervezetekre kell alapozni – mondta Gröhling, aki egyúttal azt is reméli, hogy a következő időszakban a tanári fizetéseket is sikerül megemelni.

A törvények több olyan módosítást is tartalmaznak, amelyek segítik az iskolák működését: csökkentik a bürokráciát, megkönnyítik a szakemberek iskolákba való átlépését és megállapítják a gyerekek maximális létszámát a napköziben.

Az intézkedéseket a kormány három törvénymódosítás keretében hagyta jóvá: az iskolatörvényben, a pedagógustörvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben.

TASR