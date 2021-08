LÉNYEG: Kínoznak a szlovák börtönben? Kizárt! De a belügyi belharc folytatódik a nagyhalak miatt. Közben meg a pedagógusainknak egy új üzenete érkezett

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Csütörtökre végérvényesen bebizonyosodott, hogy Szlovákiában nem nyugdíjas állás az országos rendőrfőkapitányi pozíció. Hacsak az utolsó három fejest nézzük, nem túl szívderítő kép tárul elénk: Tibor Gašpar egykori országos főzsaru tavaly november óta ül vizsgálati fogságban, mert azzal vádolják, hogy valójában nem Szlovákiát, hanem rokonát, a nyáron hűvösre tett Norbert Bödört, a Smerhez köthető nyitrai oligarchát szolgálta. 2020 decemberben aztán a börtönben öngyilkosságba menekült a következő rendőrfőnök, akit azzal gyanúsítottak, hogy éveken keresztül fogadott el kenőpénzt egy magával azóta szintén végző titkosszolgától. Jött a következő zsarufőkapitány, Peter Kovařík, aki ellen meg hivatali visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozásának bűntette miatt indított ma büntetőeljárást az ügyészség.

Újabb főzsaru került bajba

Ez is csupán azt támasztja alá, hogy az utóbbi időben komoly belharc kezdődött a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szereplői között a vizsgálati fogságba kerülő "nagyhalak" ügyei miatt. A két oldal között meg az a különbség, hogy míg egyik szabad kezet ad a rendőrségnek, és így a nyomozók látókörébe kerülhetnek exrendőrök, politikusok, és azok háttéremberei is, a másik fél abban érdekelt, hogy ne kerüljön sor az elszámoltatásra. Most Kovařík ellen hivatalosan azért indult eljárást, mert pár hete meghiúsította, hogy a belügyminisztériumi felügyelet őrizetbe vegyen két alvilági személyt, akik közül az egyiket azóta már amúgy is sikerült fülön csípni. A rendőrfőkapitányt már ki is hallgatták, de ő kitart az igaza mellett, hogy jogosan intézkedett és hivatalosan panaszt is tett a gyanúsítás ellen.

Nincs kényszerítés, csak bűnbánat

Közben a Pénzügyi Hatóság volt igazgatóját ismét kihallgatta a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, és František Imrecze rögtön cáfolta az őt anno pozícióba helyező politikusok nyilatkozatait. Állítása szerint egyáltalán nem kínozták a börtönben és nem is kényszerítették a vallomásra. Pedig az ellenzék vezérürüjei, Robert Fico és Peter Pellegrini általában ilyen szavakkal érvel, amikor kellemetlen információ merül fel a kormányzásuk ideje alatt kiépült korrupciós hálózatról. Imrecze öt hónapig ült börtönben, mígnem egy júliusi napon úgy döntött, beismerő vallomást tesz az előző garnitúra mutyizásáról, és a tenderek befolyásolásáról. Beszélt többek között arról is, hogyan próbálta a Smer vezetése a rendőrség segítségével hitelteleníteni a korábbi államfőt, Andrej Kiskát, illetve az akkori ellenzéki hordószónokot, Igor Matovičot. Fico az effajta információkat általában olyan rágalmaknak tartja, amelyekkel nem kell különösebben törődni, hiszen az csupán a börtönben megkínzott besúgók alaptalan fecsegése.

Mindenki marad a helyén

A témánál maradva szintén csütörtöki a hír, hogy hiába a sokadik próbálkozása, marad a hűvösön az egykori speciális ügyész, mert a Legfelsőbb Bíróság ismét elutasította Dušan Kováčik panaszát. Az exügyész ellen felhozott vádak nem holmi tyúklopásról szólnak, hanem bűnszövetség létrehozásáról, korrupcióról, hivatali jogkörrel való visszaélésről, valamint bizalmas információkkal való visszaélésről. Ez Ficót nem tudja megtéveszteni. Két hete a Kováčik elleni büntetőperre színpadiasan be is toppant a korábbi miniszterelnök is, mert jelezni akarta a korábbi különleges ügyésznek, nem engedte el az enyvesnek tűnő kezét. A többszörös kormányfő az újságíróknak akkor azt mondta, azért tette tiszteletét a tárgyaláson, mert bohózatnak tartja az egész folyamatot.

Mese nincs, ilyen a pandémia

De a világjárvány korátsem komédia. Különösen, ha az ember nincs beoltva. Most kiderült, az Egyesült Államok legnépesebb megyéjében 29-szer nagyobb eséllyel kerül az ember kórházba, ha vakcinátlanul kapja el a koronavírust. A teljesen beoltottak jelentősen kisebb valószínűséggel szorultak orvosi kezelésre, kerültek intenzív osztályra, vagy haltak meg a Covid-19 következtében. És látják ezeket az összefüggéseket a hazai politikacsinálók is. Az oktatásügyi miniszter gyorsan üzent is a tanároknak. Branislav Gröhling pár nappal az iskolakezdés előtt felszólította a pedagógusokat, hogy ha az egészségi állapotuk engedi, iparkodjanak és oltassák be magukat. Ezzel elsősorban önmagukat, a családjukat és a környezetüket védik meg, tehát nincs min tovább töprengeni.

Sidó Árpád