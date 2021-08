Ha nem akar botrányosan viselkedni a pápa előtt, a vele való találkozáskor Čaputová nem húz fel fehér ruhát

Ferenc pápa szlovákiai látogatása szeptember 12-től 15-ig tart, melynek során a fővároson kívül felkeresi Kassát, Eperjest és Šaštín is. Ladislav Špaček protokoll szaktanácsadó ezzel az eseménnyel kapcsolatban nyilatkozott a Cas.sk hírportálnak.

Fotó: TASR/AP

A szakértő szerint nem egyszerű felkészülni a pápalátogatásra, főleg biztonsági szempontból. Hiszen ilyenkor számítani lehet olyan misékre is, ahol tízezrek gyűlnek össze. Egy állam számára nincs is nagyobb kihívást jelentő látogatás.

Ami az öltözködést illeti, szigorúak a szabályok. A nők például nem hordhatnak nadrágot, helyette olyan szoknyát vagy ruhát kell viselniük, aminek hossza a térd alá ér. A vállat is el kell takarni és a hajkoronára lehetőleg fejkendőt kell tenni. Az idevágó protokoll szerint az öltözéknek sötét színűnek kell lennie, mindössze hét nő hordhat fehér ruhát a pápa előtt. Ez történelmi okokból van így: néhány katolikus királynőnek, illetve királyi hitvesnek nem kötelező fekete ruhát viselnie a pápa jelenlétében. Ez az úgynevezett “privilège du blanc”, vagyis a „fehér ruha privilégiuma”. Korábban volt rá példa és az malőrnek is számított, amikor a korábbi brit kormányfő, Tony Blair felesége nem tartottta be ezt a "dress code"-ot, és sokak megrökönyödésére fehér ruhát húzott.

A pápával való találkozásra a politikusok elvihetik a családjuk tagjait is, hiszen az egyházfő a családok védelmezője is. Ilyenkor a katolikus vallásúak megcsókolják a halászgyűrűjét, letérdelnek, az ateisták meg kezet fognak vele és fejet hajtanak előtte.

A beszélgetést is a pápa kezdeményezi, ha elvegyül a nép között. Vele nem szokás politikai témákról beszélni, előnyben részesülnek a vallási, kulturális vagy általános társadalmi kérdések. És ha eljön a pillanat, az egyházfő fejezi be a társalgást.

(Cas.sk/para)