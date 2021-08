Üveg az ajtóban - az üvegezett ajtóval kapcsolatos leggyakoribb kérdések és a válaszok

A legtöbben azért választanak üvegbetétes beltéri ajtót, hogy két, ajtóval elzárt helyiség között is átjárhasson a fény. Az üvegfelület miatt azok a sarkok vagy más, sötétebb területek, például folyosók is némi természetes megvilágítást kapnak, amelyek egyébként csak lámpa felkapcsolásával tehetők világossá, növelik a térérzetet, s így tágasabbanak és persze világosabbnak hat majd az otthonunk. A napsütéses, világos otthon pedig komoly hatással lehet a hangulatunkra is, ezért érdemes élned az üvegbetétes ajtók nyújtotta lehetőséggel, ha akadnak sötétebb, kevésbé jó fényviszonyokkal rendelkező részek is a lakásodban. Ráadásként az üvegbetét az ajtóban nagyon hatásos dizájnelem, amelyek csodálatos, esztétikus vagy akár exkluzív megjelenésű modern ajtókat díszítenek.

Az üvegbetét jellemzői

Az ajtókba szánt üvegbetét esetében az üveg többféle fajtája is alkalmazható. Ilyen például a húzott vagy edzett síküveg, a hengerelt üveg, a savmart vagy a homokfúvás módszerével homályosított üveg, de mintás vagy huzalbetétes öntött üveg is kerülhet az ajtóba, valamint ragasztott biztonsági üveg alkalmazására is van lehetőség.

Az üveg rögzítése tapasztással vagy szegőléces rögzítéssel történik. Nagyon fontos, hogy a beltéri ajtók üvegezése ne rezonálhasson be és ne mozogjon, hisz ez a sérülését is valószínűsítené.

Az üveges ajtó drágább, mint üveg nélküli társai. Az árkülönbséget az üveg anyagköltségén felül egyéb, gyártási költségek is növelik, ezt érdemes belekalkulálni az ajtó árába. Az Ajtóház üvegbetétes ajtóit kivétel nélkül kifogástalan minőségben, ugyanakkor kedvező áron érheted el. Ráadásul náluk a méretezés vagy más egyedi elképzelések esetén is teljesülhetnek álmaid.

Üvegezett ajtó gyerekek mellett?

Egyáltalán nem lehetetlen, ha a biztonságos megoldások közül válogatsz. Habár a gyerekek mellett bizony sok minden kiszámíthatatlan, s van az a mondás is, hogy ami megtörténhet, az meg is fog történni, az üvegezett ajtók esetén sokféle biztonsági megoldás áll rendelkezésedre, hogy a kecske is jóllakhasson és a káposzta is megmaradhasson.

A kicsi üvegfelülettel rendelkező dizájn ajtók éppen a kicsi felület miatt nem egykönnyen törnek ki. Szóba jöhetnek a kis kockák, de akár függőleges vagy vízszintes csíküvegezés is - mindegyik nagyon mutatós megoldás, miközben csak kis üvegfelületet ad az ajtóhoz, így biztonságos lesz a használatuk.

Ha még tovább szeretnél menni, akkor a biztonsági üveg lehet számodra a megoldás. Ezek olyan erősek, mint egy telefonfülke üvege, amiben gyerekek elég kis valószínűséggel tudnának csak kárt tenni.

Az is előfordulhat, hogy úgy érzitek, egyáltalán nem elfogadható az üvegfelület gondolata, de a fényről nem szeretnétek mégsem lemondani. Ilyenkor plexi is helyettesítheti az üveget, habár idővel ennek bizonyos fokú opálosodása, karcosodása sajnos elkerülhetetlen.

Válaszd akármelyik üvegbetétes megoldást, az az egy egészen biztos, hogy imádni fogjátok a világos tereket, amelyeket az üveges ajtók segítenek az otthonotokba varázsolni.

(PR-cikk)