LÉNYEG: Matovič nem is akart senkit meggyőzni a vakcinalottóval, Sulík szerint meg nem kell aggódni a magas villanyszámla miatt; közben egyre nagyobb bajba kerül a belügyminiszter

Tovább gyűrűzik az országos rendőrfőkapitány elleni ügyészségi eljárás ügye. Peter Kovaříkot hatáskörrel való visszaéléssel gyanúsítja az ügyészség, és nyomozást rendelt el az ügyben. A rendőrfőkapitány elleni eljárás egy újabb bizonyíték az igazságügyi szervek közti háborúban, amiben szinte már senki sem tudja, ki kinek az oldalán áll.

Mikulec bízik a rendőrfőnökben, de ki bízik Mikulecben?

Roman Mikulec belügyminiszter kijelentette, hogy bízik a rendőrfőkapitányban, nem lát okot a leváltására. Igaz, Mikulec maga is arra készülhet, hogy az ellenzék újra megkísérli leváltani őt a parlamentben, a Smer kezdeményezte parlamenti ülést augusztus 30-ára hívta össze Boris Kollár, a törvényhozás elnöke.

Mikulec júniusban már túlélt egy leváltási kísérletet. A szavazás akkor ugyan nem volt szoros, mindössze 53-an szavaztak a leváltására, de sok ellenzéki képviselő hiányzott, és az is sokatmondó, hogy Boris Kollár Sme rodinájának képviselői tartózkodtak. Kollárék haragszanak Mikulecre, mert a rendőrség korrupció gyanúja miatt letartóztatta Vladimír Pčolinskýt, az SIS korábbi igazgatóját, akinek felesége és testvére is a párt parlamenti frakciójában ül.

Mikulec leváltása tehát akár kétesélyes is lehet, ami nem sok jót jósol a koalíciónak.

Mikulec mellett Kovaříknak is lesz jelenése a parlamentbe, de őt csak a védelmi bizottság hallgatja meg. Ez az a testület, amely akár le is válthatná őt a posztjáról, de csak akkor, ha a belügyminiszter ezt javasolja. Mikulec azonban egyelőre kitart a csak januárban kinevezett rendőrfőnök mellett.

Sulík: drágul az áram? Csak semmi pánik!

A Mikulec leváltására összehívott ülés csak az energiaárak emelkedése miatt – ugyancsak a Smer által – összehívott rendkívüli ülés után lesz. Ezen azt akarják megvitatni az ellenzéki képviselők, hogy miért is emelkedik a lakossági gáz és villanyáram ára. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter ma megpróbálta ez megmagyarázni, a maga szigorúan gazdasági szempontjai szerint: a legfontosabb ok, hogy 2008-as csúcson vannak a nemzetközi energiaárak, elsősorban az elektromos áram és a földgáz ára.

Szerinte egy átlagos fogyasztó havonta 3-4 euróval fizet majd többet, ami nem is sok.

Majd elővette a politikai okokat is, hiszen a villany árának mindössze 40 százalékát adja az energia ára, a többi „járulékos költség”, például a disztribúció és az ország elektromos hálózatának fenntartása. Persze benne vannak olyan nem kötelező költségek is, mint a barnaszénbányászat és az ebből készülő áram dotációja Prievidza, vagyis a Smer választási bástyája környékén, vagy a fotovoltaikus áram árának dotációja, ami meg a Smer egyik mecénásának, Peter Brhelnek nagyon jó üzlet. Szerencsére már nem nagyon tudja élvezni a nyereséget, mert börtönben ül.

Sulík végül „megnyugtatott” mindenkit: ahogyan most kilőttek az energiaárak, úgy vissza is eshetnek, ami pedig meglátszik majd a villanyszámlán is. Persze az árak tartósan magasan is maradhatnak...

„A vakcinalottó nem egy pápalátogatás”

A koronajárvány újabb hullámának kezdetén még mindig nagyon alacsony a lakosság átoltottsága. Nem segít ezen a „vakcinalottó” sem, amelyről most kiderült, hogy nem is az a célja, hogy minél több embert nyerjen meg az oltásnak. Ezt maga a lottó „atyja”, Igor Matovič mondta. A volt miniszterelnök úgy véli, a vakcinalottó beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mert nem is azért találták ki, hogy növeljék az oltási hajlandóságot, csak a beoltottakat akarták vele „megjutalmazni”.

Különben is, a pápalátogatás sem növeli az oltási kedvet, mit várnak egy lottótól – mondja Matovič.

Lipták doki „kihúzta a gyufát”

Az egészségügyi minisztériumnak viszont elfogyott a türelme Lipták dokival szemben. Ő az az orvos, aki minden lehetséges fórumon hirdeti, hogy a vakcinák hatástalanok, a járványügyi előírásokat nem tartja be, a megbetegedés komolyságát pedig elbagatellizálja. A minisztérium most panaszt tett a kamaránál.

Kár, hogy ennek nem lehet semmi komoly következménye, az orvosi kamara ugyanis legfeljebb kizárhatja őt a soraiból, de azzal nem ér el semmit.

Lipták meg tovább szónokolhat az antivaxerek felvonulásain, és még a betegeit is kezelheti…

Lajos P. János