70 százalékkal több koronavírusost regisztráltak Romániában az elmúlt két hét napi átlagánál

Romániában ezer fölé emelkedett szombaton a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, a hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában 1015 új fertőzéses esetet regisztráltak.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A szombati adat hetven százalékkal nagyobb az elmúlt két hét napi átlagánál. Legutóbb május 17-én, a betegség harmadik hullámának a leszálló ágában rögzítettek egy nap alatt ezernél több új fertőzést. A mostani adatokból azonban azt lehet leszűrni, hogy negyedik hullám felívelő ágában van a járvány. Míg augusztus első hetében 1730 új esetet regisztráltak, a másodikban már 2512-őt, a harmadikban pedig 4025-öt. A negyedik hét még be sem fejeződött, máris 4960 új esetet diagnosztizáltak.

Hasonló ütemben növekszik a kórházba beutalt koronavírusos betegek, az intenzív osztályokon kezelt súlyos esetek és a kórnak tulajdonított elhalálozások száma is. Az elmúlt 24 órában 19-en vesztették életüket a járvány következtében, míg az elmúlt két hétben átlagosan napi tizenegy ember életét követelte a koronavírus-fertőzés.

A romániai kórházakban jelenleg 1815 beteget ápolnak, közülük 243-at intenzív osztályon. További 6190 fertőzött otthon, 1849 pedig intézményi elkülönítésben várja gyógyulását.

Ioana Mihaila egyészségügyi miniszter szombaton kijelentette: ha tovább nő az esetszám, a hatóságok arra kényszerülnek, hogy megelőző és korlátozó intézkedéseket vezessenek be. Hozzátette: fel szeretnék gyorsítani az oltási kampányt, hogy minél többen szerezzenek védettséget. Azt is megjegyezte, hogy a két hét múlva kezdődő tanévben nem szeretnének abba a helyzetbe jutni, hogy be kelljen zárni az iskolákat.

MTI