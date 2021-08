Több, mint futás – sportolni vágyó kicsikkel és nagyokkal volt tele a bősi Duna-part

A helyszín változatlanul a Bős melletti kikötő és a körülötte elterülő erdős, dombos terület volt. A terep úgy volt kialakítva, hogy minden igényt kielégítsen, sík és dombos terület, valamint aszfaltút és erdei csapás váltotta egymást. Ez a verseny azok számára is élményt nyújt, akik a sima futást unalmasnak találják, ugyanis a résztvevők különböző ügyességi és erőnléti gyakorlatokat hajtanak végre, megszakítva ezzel a futást.

A versenyre összesen 81 fő nevezett. Voltak köztük aktív karatékák, de más sportág képviselői is, sőt olyanok is, akik csak egyszerűen mozgással akarták tölteni a délelőttöt. "Külön köszönet jár a magyarországi karateklubokat képviselő versenyzőknek, akik a járványhelyzettel kapcsolatos korlátozások ellenére is részt vettek a rendezvényen (győrladaméri Nagy Sándor dojo, győri Tora dojo), ezenkívül a szlovákiai Seishin Karate Klub valamint a Bősi Futóklub tagjainak, akik szintén népes csapattal képviseltették magukat" - hangsúlyozta Sensei Darnay Barnabás, a bősi Kyokushin Karate Oyama Dojo vezetője.

A szervezők reggel 8 órától várták a versenyzőket, mivel az ovisok és a gyermek III kategória 9-kor rajtolt, nekik az 1,5 km-es távot kellett lefutniuk, teljesítve közben 10 akadályt. A legfiatalabb induló a 2 éves Ágh Szaffi volt, aki bár időeredményével elmaradt idősebb társaitól, de kitartásból jelesre vizsgázott, mert bár szülői segítséggel, de lefutotta az egész távot. Ezt a teljesítményt a szervezők a legfiatalabb versenyzőnek járó különdíjjal jutalmazták. A táv abszolút győztese ifj. Buchinger Iván lett. A gyerekek körében a legkedveltebb akadály az íjlövés volt.

Ezután került sor a többi kategóriára. A 8 évnél idősebb résztvevők távja 4,5 km volt 20 akadállyal. Voltak visszatérő versenyzők, akik javítani akartak eddigi időeredményükön, és voltak, akik önmagukkal vívtak harcot. Szerencsére mindenki túllendült az esetleges hullámvölgyön, egy résztvevő sem adta fel a versenyt, mindenki sikeresen befutott a célba, ahol átvehette a megérdemelt emlékérmet. Ezenkívül minden kategória első három helyezettje kupadíjazásban részesült. A gyerekek 2 éves, míg a felnőttek 10 éves bontásban voltak értékelve. A táv abszolút férfi győztese Boltvan András, a bősi karate klub tagja lett.



