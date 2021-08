A hazai egyetemek döntik el, hogy hogyan fog kinézni a most kezdődő szemeszter

A 2021/2022-es tanév téli szemeszterének megnyitásáról az egyes főiskolák és egyetemek dönthetnek. Erről az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumban tájékoztatott Ľudovít Paulis, a tárca államtitkára. A koronavírus-járvánnyal összefüggő kiadások kompenzációjára a felsőoktatási intézmények több mint 15 millió eurót kapnak.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

„A főiskolák és egyetemek individuálisan járhatnak el, vagyis úgy lesz, ahogy azt a felsőoktatási intézmények - a megadott kereteken belül – megszervezik maguknak. Eldönthetik, hogy a tanítás jelenléti formában, távúton vagy hibrid formában fog zajlani” – mondta azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezet és a minisztérium is azt ajánlja, hogy a tanítás a lehető legnagyobb mértékben jelenléti formában valósuljon meg. Hangsúlyozta: az oktatásügyi tárca a tanítás jelenléti formáját ott ajánlja, ahol ezt a járványhelyzet lehetővé teszi. Abban az esetben, ha valamelyik járás a Covid-automata szerint más színre vált, át kell értékelni a helyzetet.

A tárca képviselői arra is felszólították a hallgatókat és a tanárokat, hogy mérlegeljék a lehetőségeiket, és ha az egészségi állapotuk engedi, oltassák be magukat a Covid-19 betegség ellen. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a járvány következményeinek a kompenzációjára szánt anyagiakat a következő napokban fogják elosztani.

Ján Mikas tiszti főorvos jelezte: a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) útmutatót készít a felsőoktatási intézmények számára, amelyből ezek kiindulhatnak. Az útmutatót e hét végéig nyilvánosságra hozzák.

TASR