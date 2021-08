LÉNYEG: Ennyi vádat egy nap alatt még sohasem ejtettek az országban

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Maroš Žilinka legfőbb ügyész körül fogyni kezdett a levegő, néhány fontos ember viszont fellélegezhetett a mai napon. Az már csak hab a tortán, hogy lemondott a rendőrfőkapitány. Eseménydúsnak ígérkezik a holnap kezdődő szeptember.

Lemond Kovařík

Szeptember közepén távozik posztjáról Peter Kovařík, Szlovákia sorrendben tizenkettedik rendőrfőkapitánya. Teszi ezt azért, mert – szavai szerint – lelkiismeretével összeegyeztethetetlen, hogy ő vezesse a rendőrséget, miközben eljárás van folyamatban ellene.

Kovařík ellen az ügyészség indított eljárást a múlt héten, mert a gyanú szerint hatalmával visszaélve felfüggesztette a rendőrségi kommandó bevetését egy letartóztatás során, mivel Kovařík szerint egy arra jogosulatlan személy adott engedélyt az akcióra. Az ügyészség szerint Kovařík beavatkozása miatt szökhetett Horvátországba Matej Zeman egykori maffiózó, aki most több ügyben is vallomásával segíti a rendőrséget. Kovařík verziója szerint viszont Zeman akkor már nem is tartózkodott az országban, amikor az akció zajlott.

Kovaříkról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy a korrupció elleni harc valódi megszállottja: több mint 17 éve küzd a sikkasztás, a kenőpénzek, a hűtlen kezelés, az urambátyám rendszer felszámolása ellen. Miniszterelnökök jöttek-mentek, Kovařík maradt. Nemcsak Iveta Radičová, hanem Robert Fico és Peter Pellegrini idején is a korrupció elleni hivatalt vezette.

Ma még persze nem tudjuk, kinek van igaza, azt még kevésbé, hogy bűnös-e a rendőrfőkapitány, mindenesetre Kovařík sorrendben a harmadik főrendőr, aki lemond hivataláról. Ez, finoman szólva, aligha erősíti az emberek rendőrségbe vetett bizalmát.

Kiengedték Pčolinskýt

Aki azt hinné, hogy Kovařík belengetett távozása kavarja majd fel a legtöbb indulatot a kormánykoalícióban, az téved. Kedden ugyanis 175 nap után kiengedték a vizsgálati fogságból Vladimír Pčolinskýt, a titkosszolgálat volt igazgatóját, ennek pedig még lehetnek politikai következményei.

A Sme rodina által jelölt Pčolinskýt még márciusban vették őrizetbe a NAKA emberei. Azzal gyanúsították, hogy Boris Beňával, az SIS volt igazgatóhelyettesével együtt 40 000 euró értékben kenőpénzt fogadtak el Zoroslav Kollár vállalkozótól és csődügyvédtől. A vállalkozó cserébe állítólag azt kérte, hogy az SIS ne figyelje meg őt.

Fél év elteltével azonban eltörölték az ellene felhozott gyanúsítást, és szabad emberként távozhatott a fogságból a korábbi titkosszolga. Ő szinte lakonikusan válaszolta a börtön előtt kíváncsiskodó újságíróknak, hogy nem volt nehéz kibírnia a fél év magánzárkát, mert egész jól elviseli saját magát.

Jóval dühösebb kirohanást intézett azonban a koalíciós partnerei ellen Boris Kollár. A házelnök úgy véli, a Sme rodina jelöltjét törvénytelenül tartották fogva, és egyértelmű bizonyítékokról is tud arra vonatkozóan, hogy manipulálták a vallomásokat. Kollár odáig ment, hogy kijelentette: ha még egyszer előfordul ilyesmi, a Sme rodina otthagyja a kormánykoalíciót és előrehozott választásokról kezd tárgyalni.

Pčolinský szabadon bocsátása az államfőnél és a miniszterelnöknél is kiütötte a biztosítékot, ők persze Kollárnál kulturáltabb stílusban jelezték: azért jó lenne, ha a főügyészség megmagyarázná, mi is volt ez az egész.

Haščák is szabadlábon

És hogy mindez ne legyen kevés, kedden ejtették a vádat Jaroslav Haščák egykori Penta-vezér ellen is, aki korrupcióval gyanúsítottak meg a hírhedt Gorilla-ügy kapcsán, és nem nyomoznak már Ľubomír Arpáš, a titkosszolgalat kémelhárításának egykori főnöke ellen sem hatalommal való visszaélés, pénzmosás és korrupció bűntette miatt. Ezekről a döntésekről is a Legfőbb Ügyészség számolt be, amelyet az a Maroš Žilinka vezet, akit annak idején szinte közfelkiáltással, 132 szavazattal választott meg a 150 tagú törvényhozás, és aki körül mára – úgy tűnik – végleg elfogyott a levegő. A Sme rodina kivételével ugyanis valamennyi kormánypárt azt követeli, hogy adjon magyarázatot ezekre a lépésekre. Forró őszre számíthatunk.

Lezárult a Szputnyik-szága

Szinte csak kis színes hírként említjük meg, hogy ma véget ért a Szputnyik-szága, az utolsó érdeklődő is megkapta a regisztrálatlan orosz vakcinát Szlovákiában. Döglött oroszlánba nem rugdosunk, ezért ellenállunk a kísértésnek, hogy felhánytorgassuk a Szputnyik V beszerzése és csúfos bukása körüli kálváriát, mindössze néhány tanulságos számadatot elevenítünk fel. Márciusban az akkori kormányfő, Igor Matovič még arról beszélt, hogy 2 millió ember juthat hozzá hamarosan az orosz oltóanyaghoz Szlovákiában, a sebtiben leszállított 200 ezer adag vakcinából 160 ezret vissza kellett adnunk Oroszországnak, annyira csekély volt az érdeklődés iránta. Az egészségügyi minisztérium pedig ma azt közölte, hogy mindössze 18 500 ember kért és kapott Szputnyikot az országban. Az utolsó hat ember ma kapta meg az oltást, ők a villanyt is leoltották.

Juhász László