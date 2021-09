Álmából felébredt Putyin és rögtön 500 milliós Oroszországról fantáziál

Oroszország lakossága mára elérhetné az 500 milliót, ha az ország nem esett volna szét kétszer a 20. század folyamán - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor a vlagyivosztoki Okean gyerekközpontban szerdán iskolásokkal találkozott a tanévnyitó alkalmából.

Fotó: TASR/AP

Az elnök rámutatott, hogy az elmúlt évszázad során kétszer "hullott szét az orosz államiság". Az 1917-es forradalom után az Orosz Birodalom, majd a század végén a Szovjetunió omlott össze.

"És hogy miért? Alaposan ki kell elemezni, hogy mi volt a kiváltó oka ezeknek a drámai eseményeknek. Ha ezek nem történtek volna meg, más lenne az országunk. Egyes szakértők úgy gondolják, hogy a népességünk most 500 millió körül lenne. Gondoljatok csak bele" - mondta.

Putyin hangsúlyozta, hogy a jövőben semmiképp sem szabad megengedni, hogy az ilyen "tragikus események" megismétlődhessenek. Az okok tanulmányozása szerinte megmutatja, hogyan kell növelni az ország erejét és miként alakítani viszonyát a szomszédaival, a múlt pedig segít megérteni a mai történéseket és azt, hogy mit kell tenni a jövőben.

Az elnök a gyerekeknek elmondta egyebek között, hogy olyan bel- és külpolitikai szakértőnek tartja magát, akinek tudása álmából felébresztve is biztos ezekben a kérdésekben. Kérdésre válaszolva azt is bevallotta, hogy sikerült beteljesítenie gyerekkori álmát, azt hogy a hazája szolgálatának szentelhesse magát. Egyebek között arra is intette hallgatóságát, hogy ne higgyen az interneten fellehető "információs szemétnek", csak a megbízható szakértőknek.

Egy tanuló az élőben közvetített találkozón kiigazította Putyint: amikor az elnök, az 1709-ben Nagy Péter cár és XII. Károly seregei között megvívott poltavai csatáról beszélt, az ütközetet tévesen hétéves háború (1756-1763) és nem a (nagy) északi háború (1700-1721) keretei közé helyezve. Putyin megköszönte Nyikanor Tolsztih vorkutai tanulónak a javítást, és folytatta gondolatmenetét.

