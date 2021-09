Most már a pozsonyi belváros útjait is lezárta az oltásellenes csőcselék, a zsaruk próbálják meggyőzni őket

A Marian Kotleba-féle oltásellenes tüntetők, akik belevágtak a pozsonyi Hodža tér környéki utak blokkolásába, továbbhaladtak a városközpont mentén a SzNF híd felé, és elkezdték lezárni a többi utat is. Már a zsarukkal néznek farkasszemet.

Fotó: TASR

Aztán a Staromestská utcánál, a Szent Márton-dóm közelében a pozsonyi városi rendőrség csapata megállította a demonstrálókat. A városiakhoz később csatlakozott az állami rendőrség alakulata is. A tiltakozó tömeget igyekeznek feloszlatni, és megakadályozni, hogy továbbra is akadályozzák a forgalmat.

Jelenleg Pozsony központjában, az SzNF hídon, a Staromestská utcán és a Hodža tér környékén torlódásra lehet számítani.

A becslések szerint több száz tüntető kezdte lezárni a Hodža tér környéki forgalmat. A jelenlévő rendőröknek akkor nem sikerült elterelniük a tömeget az útról és egészen eddig még nem avatkoztak be. A tüntetők a "blokáció" szlogent skandálták.

Az egész úgy kezdődött, hogy Marian Kotlebáék Szlovákia alkotmányának napja alkalmából vagy ezer tüntetőt trombitáltak össze az elnöki palota elé, és javarészt a szájmaszkok hordása ellen tépték a szájukat. Aztán azzal folytatódott az oltásellenes pozsonyi tüntetők hacacáréja, hogy a tudomány legújabb eredményei ellen berzenkedők felvonultak a parlament épületéhez. Itt aztán több tucat teljes rohamfelszerelésbe öltözött rendőr sorakozott fel, hogy elvegye a kedvét a tömegnek attól, hogy megrohamozzák a törvényhozást. Innét a tömeg visszavonult az elnöki palota elé, és belevágtak a közüti forgalom akadályozásába. A legfrissebb értesülések szerint a Staromestská utcánál sikerült a demonstrálókat rábírni arra, hogy visszamenjenek a Hodža térre, az államfői palota elé.

FRISSÍTÉS:

A rendőrség megemberelte magát és könnygázt vetett be az útlezáró tüntetők egy része ellen. Néhány tüntető agresszívan viselkedett, és a demonstrálók össze is csaptak a rendőrökkel, akik gumibotot és könnygázt vetettek be.

TASR