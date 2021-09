Megtisztították a tüntetőktől az államfői palota környékét, elrettentésként vízágyút is felvonultattak

Nem sokkal 19 óra előtt a rohamrendőrök fokozatosan elkezdték kiszorítani az oltásellenes tiltakozókat, akik több órán keresztül akadályozták a forgalmat a pozsonyi Hodža tér környékén. A DenníkN szerint fél nyolc előtt már nem lébecoltak az utakon demonstrálók.

Fotó: TASR

A rendőrök előhúzták a vízágyújukat is, amit azonban egyelőre nem vetettek be. A rendőrség a beavatkozás előtt többször is felszólították a demonstrálókat, hogy vessenek véget az útlezárásnak és tartózkodjanak az illegális megmozdulásoktól.

A rendőrségnek korábban sikerült megtisztítania a pozsonyi Šancová és a Liszt Ferenc utca kereszteződését, amelyet a tüntetők szintén lezártak.

TASR