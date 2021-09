Čaputová: Az egész világon megkérdőjelezik az alapértékeket

Azt látjuk, hogy az egész világon megkérdőjelezik az alapértékeket, a demokráciát, a jogállamiság elvét és azokat az intézményeket, amelyek ezeket hivatottak védeni.

Emiatt ismét "fel kell fedezni" a párbeszédet, mint a társadalom működésének alapvető eszközét.

Ezt csütörtökön jelentette ki Zuzana Čaputová államfő a pozsonyi Globsec szervezet konferenciáján.

„A médiával szembeni támadásokkal és téves információkkal kell szembenéznünk, amelyek, amint azt a járvány során láttuk, életekre is kihathatnak.

Amit valaha természetesnek vettünk, most eltűnik. A társadalomban csalódottság és harag uralkodik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a megoldások megtalálásáról, éppen ellenkezőleg.

Minden keresés őszinte kérdésekkel kezdődik arról, hogyan jutottunk ide, mit tehetünk másként és jobban. Akár politikai vezetőként, akár civil társadalomként, egyénként, állampolgárként“ – magyarázta Čaputová a Frank-Walter Steinmeier német elnökkel folytatott megbeszélésen.

"A választások periodikus ismétlődése önmagában még nem biztosítja a demokráciát" - jelentette ki a német államfő, hozzátéve: továbbra is meggyőződése, hogy a demokrácia vagy liberális, vagy nem létezik. "Pillanatnyilag ez Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is próbára van téve a demokráciáink belső ellenálló képessége. Kívülről autoritatív modellek támadják, emellett azonban belső támadásoknak is ki van téve, ez pedig nem hagyhat hidegen minket" - tette hozzá Steinmeier. Úgy véli, a társadalom rendes működéséhez elengedhetetlen, hogy a lakosok bízzanak a politikusokban, ehhez azonban teljesülniük kell bizonyos feltételeknek.

"A köztisztviselőknek az egész népet képviselniük kell, nem ignorálhatják a kisebbségeket. Az antidemokratikus hatások kizárandók, a korrupciót le kell törni. Más szóval, biztosítani kell a jogállamiságot"

- fűzte hozzá.

Čaputová csütörtökön fogadta Steinmeiert az elnöki palotában, ahol megbeszéléseket folytattak, majd sajtótájékoztatón vettek részt.

TASR