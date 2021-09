Közel 750 tanulóval a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola is megnyitotta kapuit

A járványhelyzet miatt az idei tanévnyitó – ahogyan már a tavalyi is – rendhagyó módon, egy kicsit másképpen zajlott, mint ahogyan azt megszokhattuk. Az ünnepélyes megnyitót az iskola hátsó udvarán tartották, kizárólag az első osztályos és az ötödik osztályos tanulók, illetve szüleik vehettek részt rajta.

„Az elmúlt hónapokat, ahogy az előttünk álló heteket is a koronavírus-járvány árnyékolja be. Csak remélni merem, hogy a helyzet nem lesz olyan komoly, mint az elmúlt iskolaévben, amikor be kellett zárni az iskolákat és átállni a mindenki számára megterhelő távoktatásra. Ezért most, az új tanév kezdetén elsősorban azt tartom a legfontosabbnak, hogy a minisztérium által közzétett rendeleteket mindnyájan – diákok, pedagógusok és szülők – a lehetőségekhez mérten betartsuk, ezzel vigyázva egymás egészségére” – kezdte köszöntőjét az iskola igazgatója, Nagy Árpád.

Az igazgató elsőként a kisdiákokhoz intézett néhány kedves, biztató szót. Elmondta, az iskolásokat a sok új élmény mellett meglepetés is várja: a Rákócszi Szövetség minden felvidéki magyar ajkú, magyar tannyelvű iskolába beíratott diáknak iskolatáskát ajándékoz. Az iskolától pedig egy Kukkónia ABC-s könyvet, füzet- és tanszercsomagot kapnak a tanulók.

Nagy Árpád a szülőkhöz is szólt. Megköszönte bizalmukat, majd felhívta a figyelmet az együttműködés fontosságára.

„Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent. Nemcsak számunkra, hanem a tanulók és önök számára is. Szükség lesz a figyelmükre, a türelmükre, a példamutatásukra. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat gyermekeinknek olyan hátteret, olyan alapot, amely biztosítja az optimális fejlődésüket, felszínre hozza a tehetségüket, személyiségüket pedig harmonikussá teszi.”

A megnyitón jelen volt Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, aki szintén nagy örömmel köszöntötte a kisiskolásokat, majd elmondta, a város legnagyobb létszámú alapiskolájában vagyunk. „Ahogyan az igazgató úr már említette, a város támogatja az iskolát, ahogyan az összes többi városi oktatási intézményt is. A Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely legnagyobb létszámmal működő alapiskolája. Szlovákiában gyereklétszám-alapú finanszírozással működtetik az alapiskolákat. Így hiszem, hogy az intézmény vezetése is mindent megtesz azért, hogy e létesítmény még modernebb, szebb és kellemesebb hangulatú legyen, annak érdekében, hogy a diákok és a pedagógusok egyaránt szívesen járjanak ide, egy olyan helyre, melynek híre és lelke van.”

A polgármester szintén köszönetet mondott a szülőknek, akik magyarként magyar iskolába íratták csemetéiket.

„A magyar iskola az, amely gyökeret ad a gyermekeknek. Azok a gyerekek, akik magyarként szlovák iskolába járnak, előbb-utóbb elvesztik a gyökereiket. Elfelejtik, hogy kicsodák is ők. Hiszem, hogy a mi közösségünk egy olyan közegben él és dolgozik, amelynek fontos a gyökerei megtartása, hiszen ettől vagyunk egy picit mások, mint a többiek”

– húzta alá.

Hájos Zoltán után ismételten Nagy Árpád igazgató vette át a szót. Néhány pontban összefoglalta a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, a fontos tudnivalókat. (Ezek pontos leírása megtalálható az iskola és a minisztérium honlapján egyaránt.)

A köszöntőbeszédek és a rövid kulturális műsor után bemutatták az első és az ötödik osztályos tanulók osztályfőnökeit, akik felolvasták a hozzájuk tartozó diákok névsorát. Ezután együtt bementek az osztálytermekbe, és egy osztályfőnöki órával zárták az idei iskolaév első napját.

