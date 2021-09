Több mint egy méteres vízszintemelkedés veszélyeztetheti Velencét a következő évtizedekben

Több mint egy méteres vízszintemelkedés veszélyeztetheti Velencét és térségét a következő évtizedekben egy kutatás szerint.

TASR/AP

A velencei áradások egyre súlyosabb problémát jelentettek az elmúlt években, 2019 novemberében az elmúlt ötven év legmagasabb árvize elöntötte az UNESCO világörökségek közé tartozó lagúnaváros nagy részét.

Velencei és leccei egyetemek és az Olasz Tengerkutató Intézet együttműködésével készített, a Natural Hazards and Earth System Sciences című tudományos folyóiratban a héten bemutatott jelentés szerint ha nem lassul le jelentős mértekben a klímaváltozás, akár 120 centiméteres vízszintemelkedés is bekövetkezhet 2100-ra. Szélsőséges esetben akár a 170 centimétert is elérheti a növekedés.

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a tenger szintjének növekedését sürgősen figyelembe kell venni Velence várostervezésében.

Az olasz kormány több milliárd eurót fektetett be egy áradásmentesítő, de vitát kiváltó gátrendszer kialakításába. A MOSE rendszerét az elmúlt évben aktiválták először sikeresen.

A tudósok előrejelzése szerint a gátrendszernek 2075-től az év nagy részében zárva kell maradnia, hogy megvédje Velencét a víztől. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot, mivel a lagúnák érzékeny ökoszisztémáját károsíthatja a gátak hosszútávú alkalmazása, aminek aztán a gazdaságra is hatása lehet.

MTI