LÉNYEG: Ha bűnbánó vallja, akkor szimpla bocsánatos gaztett a korrupció. A kormány meg vakarhatja a fejét, mit kezdjen a főügyésszel

Fotó: TASR

Erősen indült a hazai történések szeptemberi évadja, és egy darabig biztosan a legfőbb ügyész viszi majd a prímet. Nagyot szólt ugyanis, hogy Maroš Žilinka utasítására kedden kiengedték a vizsgálati fogságból Vladimír Pčolinskýt, a titkosszolgálat volt igazgatóját, és néhány ismert nagyágyúhoz hasonlóan vele kapcsolatban is eltörölték a korrupciós meggyanúsításról szóló határozatot. Aztán a főügyész két nappal később, csütörtökön úgy döntött, a kíváncsi sajtónak nagy kegyesen hajlandó elmondani, miért történhetett mindez.

Szelektál a főügyész

De ostobán indított Žilinka, mert csupán az előre kiválasztott média képviselőit engedte be a tájékoztatóra, a legismertebb politikai lapok - a Denník N, a Sme és az Aktuality - újságíróit kirekesztve. Amikor erre a helyzetre rákérdezett a Markíza munkatársa, a főügyész azzal védekezett, hogy az általa vezetett intézménynek nincsenek akkora helyiségei, hogy több újságírót engedjenek be. Legközelebb talán majd arra is számíthatunk, hogy Žilinka egy telefonfülkében szervez sajtótájékoztatót, de az már szinte randevúnak lesz minősíthető, tekintve hogy rajta kívül legfeljebb ha egy kiválasztott férkőzhetne be oda.

Pentitóra nem lehet vádat alapozni

Ugyanakkor kiderült, hogy a második legerősebb kormánypárt, a Sme rodina SIS-es embere miért távozhatott a rácsok mögül, annak ellenére, hogy állítólag kenőpénzt fogadott el egy minden lében kanál pozsonyi sztárügyvédtől. A főügyészség illetékese azt mondja, egy vádat nem lehet kizárólag megbánást tanúsító személyek, amolyan bűnbánók vallomásaira alapozni. Žilinka azért hozhatott ilyen felszabadító döntést, mert van egy különleges jogköre, ami bizonyos esetekben lehetővé teszi számára, hogy megállítson eljárásokat, illetve gyanúsítást visszavonjon. Most a kormánykoalíción belül megy a vita, mit kezdjenek a főügyész rendkívüli lehetőségével. A Za ľudí már a koalíciós tanácsot is összetrombitálná emiatt.

Tanévnyitó - szájmaszkkal

A szlovák alkotmány hó eleji napja miatt általában szeptember második napjára eső tanévnyitón is összekürtölték a diákokat, és a nyári szünet után 700 ezer tanuló tért vissza az iskolapadokba. A szájmaszk ugyan nem maradhatott el, de legalább nem kell számolni az iskolák tömeges bezárásával és talán tesztre sem lesz szükség. A cél meg változatlanul az, hogy megakadályozzák a deltás koronavírus terjedését. És ha volt a tavalyi iskolaévben bevezetett távoktatásnak valami pozitív hozadéka, akkor az az, hogy a lakosság sokkal nagyobb százaléka tartja egyértelműen fontosabbnak a tanítók munkáját, mint a járvány előtt.

Romlik a helyzet

Közben a pandémia meg egyáltalán nem fújt visszavonulót. Sőt. Egyre csak emelkedik a pozitív tesztek aránya, és már május végi szintre ugrott vissza az új fertőzöttek száma. Ennek - és a sokan csodafegyvernek gondolt vakcinalottó - ellenére az oltakozás mintha leállt volna: szerdán mindössze 256-an kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját. Ez sajnos édeskevés.

Az oltásellenesek formában vannak

A másik oldalon viszont a legszélsőségesebb parlamenti pártnak szerdán vagy ezer oltásellenes tüntetőt sikerült összetrombitálnia az elnöki palota elé, mert úgy érzik, a szájmaszk egyszerűen megfojtja őket. Ezért aztán annyira belelovalták magukat a "jogvédő" forradalmukba, hogy többen megsérültek. A rendőrség csütörtöki tájékoztatatása szerint 12 személyt kellett őrizetbe venni a közrend elleni kihágás miatt, valamint azért, mert akadályozták a forgalmat és mivel néhány harcias vakcinagyűlölő rá is támadt a zsarukra.

Szóval így, ezzel a cirkusszal együtt fordultunk rá a szeptemberre, amikor a fejlemények úgy vettek újabb lendületet, hogy előtte pihenésre alig kínálkozott lehetőség. Idén ugyanis komplett elmaradt a nyarakat normál esetben jellemző politikai uborkaszezon.

Sidó Árpád