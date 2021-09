Az ügyészség fegyelmező intézkedést javasol a kutyaviadalok ügyében

A Markíza televízió áprilisban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Nagymihályi és a Tőketerebesi járásban kutyaviadalokat tartanak.

A médiában megjelent információk alapján a rendőrség büntetőeljárást indított állatkínzás bűncselekménye ügyében. Két esetben az eljárást felfüggesztették, tekintettel a kiskorú gyanúsítottak életkorára. A járási ügyész mindkét esetben fegyelmező intézkedést javasolt. Erről a Kassai (Košice) Kerületi Ügyészség tájékoztatott pénteken. A bíróság még nem döntött az ügyben.

Jarmila Janová, a kerületi ügyészség szóvivője elmondta: a hatóságok a probléma kezelésébe bevonták a nagymihályi, a tőketerebesi, a gálszécsi (Sečovce) és a vásárhelyi (Trhovište) polgármestert is. Indítványozták, hogy az üggyel az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatalok is foglalkozzanak. Az érintett városokban és községekben a terepmunkások is figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, a fejleményeket jelenteniük kell a bűnüldöző szerveknek.

Miután a Markíza április 16-án beszámolt a szervezett kutyaviadalokról és az állatkínzási esetekről, a Kassai Kerületi Ügyészség utasította a nagymihályi és tőketerbesi járási ügyészeket, hogy biztosítsák az információk ellenőrzését és azonosítsák a potenciális elkövetőket.

TASR