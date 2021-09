Árverésre viszik Banksy azon művét, amelyet felaprított egy aukción

Októberben árverésre viszik Banksy azon alkotását, amelyet a képkeretbe épített papírvágó csíkokra szabdalt egy londoni aukción három éve.

A híres és rejtőzködő graffitiművész Girl With Balloon című festékspray-vel készült képe 2018 októberében mintegy 1,2 millió euróért kelt el egy londoni árverésen.

Az utolsó licit leütése után egy figyelmeztető jelzés hangzott el, majd az árverés résztvevőinek megrökönyödésére egy képkeretbe rejtett vágószerkezet csíkokra aprította a képet.

A művész az árverés után közölte, szándékos volt a kép felszabdalása, amivel megszületett a Love is in the Bin című új alkotás. A kép új tulajdonosa akkor közölte, hogy kifizeti az árát. Az alkotás akkor a legdrágábban eladott Banksy-mű lett.

A felszabdalt művet október 14-én a Sotheby's aukciósház viszi árverésre, szakembereinek becslése szerint 4-6 millió fontot is fizethet majd érte új tulajdonosa.

