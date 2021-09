Egy hölgy nyerte a vasárnapi vakcinalottó legnagyobb nyereményét, a dráma viszont a végén jött!

Egy héttel ezelőtt mondhatni unalmas adást hozott a vakcinalottó élő tévés sorsolása, hiszen mind az öt kisorsolt személy elvitte a 100 ezres nyereményt, a negyedik adás viszont ismét hozott izgalmakat.

Illusztráció

Aki lemaradt a hétközi sorsolásokról, ahol 100, 1 000 és 10 000 eurós nyereményeket sorsolnak, EZEN az oldalon keresheti ki a kódját, vagy szűkíthet településre, keresztnévre.

Mostanáig a lottó bemutatkozó adásában tapasztalhattuk a legnagyobb drámát, amikor is ötből négyen bukták el a főnyereményt, az utolsó kisorsolt ráadásul egy tőle független műszaki adottság miatt az addigra 400 ezresre duzzadó összeget. A hölgy hiába vette fel a telefont és hiába nézte az élő adást is, ez utóbbit az interneten tette, ahol az késik a tévéhez képest, helyenként akár 25-30 másodpercet is, így nem tudta bediktálni a kódot, mivel az nem érkezett meg a képernyőjére. A következő adásra ezt az eshetőséget kiküszöbölték a szabáyok módosításával: jelszót még azelőtt nyilvánosságra hozták, mielőtt a kisorsolt személyt felhívták, így tehát nem csak azon a bizonyos 20 másodpercen múlt, hogy az illető be tudja-e diktálni a kódot. Mivel pedig az azt megelőző héten nem vitték el a 400 ezer eurós főnyereményt, ez az adás az 501 ezer eurós összeg sorolásával indult. A szerencse ezúttal a pozsonyi Manuelára mosolygott, aki időben felvette a telefont és a jelszót is tudta, így félmillió euró ütötte a markát. Ő ezáltal a vakcinalottó eddigi legnagyobb nyertese. A harmadik adásban ezt követően mind az öten elvitték a 100 ezres nyereményt.

A negyedik adás első kisorsoltja a nagytapolcsányi járásbeli Belincén élő Michal volt, ám ő nem vette fel a telefont, így 100 ezer helyett csupán ezer euróra számíthat. Másodikként a čadcai járásbeli Olešnáról származó Annára mosolygott a szerencse, aki pedig nem hibázott, bemondta időben a jelszót is ("Carmen"), és bezsebelte a halmozódott 201 ezer eurót.

Őt sorrendben a kassa-vidéki járásbeli Hýľovról származó Peter követte, aki ugyancsak minden feltételt teljesített, övé lett a 101 ezer euró, hasonlóképp az őt követő besztercebányai Martinra.

Ötödikként egy eperjesi járásbeli faluról, Batizovcéről sorsoltak ki egy személyt, Eduard fel is vette a telefont vasárnap este, viszont nem tudta a jelszót. Elismerte, hogy éppen festi a lakást, és "nem az volt a fő", hogy figyelemmel kövesse az élő adást. Ezáltal lemaradt a 100 ezres nyereményről, ami a következő adásban vándorol valakihez.

