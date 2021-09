Mikulec akár még a Lynx elitkommandó komáromi vezetőjét is kinevezheti főrendőrnek

A belügyminiszter nem érzi magát felelősnek azért, mert az ügyészség meggyanúsította az országos rendőrfőkapitányt. Roman Mikulec maga szeretné kiválasztani a távozó Peter Kovařík utódját. Erről beszélt a miniszter az Aktuality hírportálnak adott interjúban.

Fotó: TASR

Ahogy arról beszámoltunk mi is, az ellene folyó ügyészségi eljárás miatt lemondott posztjáról Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány, aki azonban kitart amellett, hogy nem vétett hibát, és jogosan állította le egy a rendőrség belső ellenőrzése által elindított letartóztatási akciót. Éppen emiatt indított ellene nyomozást az ügyészség, de szeptember 15-ig azonban még a posztján marad. Mikulec az interjúban elmondta, bízik Kovaříkban és meggyőződése, hogy nem tett semmi olyat, ami miatt eljárást kellene ellene indítani. Bízik abban is, hogy a főrendőr bebizonyítja, hogy nem követte el azt, amivel vádolják.

Mikulec ezzel kapcsolatban megjegyezte, még az is megfordult a fejében, hogy lemondjon a posztjáról. "Hazudnék, ha az állítanám, hogy ez sosem jutott az eszembe". De aztán tudatosította, hogy a kormányalakításkor milyen célokat tűztek ki, és rájött, hogy küzdeniük kell tovább. A belügyér reagált arra a felvetésre is, hogy a rendőrségen belül harcok folynak bizonyos emberek között. Mikulec ezt nem nevezné harcnak, inkább csak feszültségnek. És ez abból fakad, hogy mindegyik belügyi egység a maga dolgát végzi. Szerinte még az is lehet, hogy a titkosszolgálatok is belekavarnak ebbe a feszültségkeltésbe. De azt nem tudja felmérni, milyen mértékben.

Vladimír Pčolinský és Jaroslava Haščák elleni vádak ejtése meglepte a tárca vezetőjét, már csak azért is, mert az pont arra a napra esett, amikor a rendőrfőkapitány is bejelentette távozását. De "miniszterként nem tisztem értékelni a főügyészség lépéseit. Erre joguk van."

Kovařík távozását követően a helyettese, Jana Maškarová veheti át az irányítást. Ő még annak idején Milan Lučanskýval érkezett a rendőrséghez, és Dušan Kováčik perében felbukkant egy olyan vallomás, miszerint Maškarová szivárogtatta ki, hogy lehallgatják Ľudovít Makót. Most Mikulec azt mondja, személyzetis kérdésekben még nem született döntés. Annyit azonban megjegyzett, hogy nincs kőbe vésve, hogy Maškarová veszi át a stafétát. "Én is dönthetek, kit bízok meg ideiglenesen az irányítással". A kérdésre, hogy fontolóra veszi-e egy más funkcionárius kinevezését a posztra, a miniszter csak annyit válaszolt: "Igen, fontolóra veszem". Még Hamran István, a Lynx kommandó vezetőjének a neve is előkerülhet, aki annak idején indult is a főrendőri pozícióért.

(Aktuality)