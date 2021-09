Az albári polgármester, Bereczk Oszkár mindent tagad a Gorilla-ügyben

Bereczk Oszkár albári polgármester, a fia, valamint a Dobroslav Trnka és Marian Kočner közti telefonbeszélgetésben szintén érintett Kósa Lóránt kihallgatásának jegyzőkönyvét is felolvasták az egykori főügyész, Trnka tárgyalásán.

Két évvel ezelőtt került elő az a hangfelvétel, melyen Marian Kočner alaposan kiosztotta Dobroslav Trnkát, és arra utaló megjegyzéseket tettek, mely szerint a Gorilla-ügy egy, Trnkánál maradt hangfelvételével megzsarolták Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport vezérét. Ebben a történetben merült fel Bereczk Oszkár albári polgármester és egy ügyvéd, Kósa Lóránt neve is, mint akik Trnka társtettesei voltak a zsarolásban.

Az ügyben ugyanakkor megvádolták Dobroslav Trnkát, mivel köztisztviselőként nem teljesítette feladatát, és nem szolgáltatta be a büntetőjogi szerveknek a Gorilla-hangfelvételt, amely több bűncselekményre utaló részletet tartalmaz. Ma kezdődött az ügyben a tárgyalása, ő pedig már az elején elutasította, hogy vádalkut kössön és bűnösnek vallja magát.

A tárgyaláson elkezdték felolvasni az ügyben kihalgatott tanúk, köztük Bereczk Oszkár kihalgatásáról szóló jegyzőkönyvet. Bereczk ebben közölte, hogy 20 éve ismeri Trnkát, és akkortájt ismerkedtek meg, és barátkoztak össze, amikor még főügyész volt, és Bereczk szervezte a szlovák, illetve magyar főügyészségek vagy más szervezetek találkozóit.

Haščák kapcsán az albári polgármester azt mondta, hogy 2-3-szor vele is találkozott, de elsősorban pénzügyekről, lakásépítésről tárgyaltak. Egy alkalommal például a Penta érdekeltségi körébe tartozó Privatbankától vett fel hitelt, és állítása szerint ezt tárgyalta meg a Penta vezetőjével. Amikor arról kérdezte a vizsgálótiszt, hogy a Penta székhelyén, a Digital Parkban találkoztak-e Haščákkal, Bereczk ködösített, azt mondta, hogy talán igen, de erről nem nyilatkozik, mert nem emlékszik rá.

Dobroslav Trnka és Marian Kočner

Beszélt arról, hogy ismeri Kósa Lórántot, és mióta Trnka volt a főügyész, Marian Kočnert is. Azt ugyanakkor visszautasította, hogy bármilyen módon foglalkozott volna a Gorilla-hangfelvétellel, mint amiről Kočner faggatta Trnkát a feljátszott beszélgetésük során. Cáfolta azt is, hogy ismerné Haščák ügyvédjét, Martin Škublát, akinek állítólag ízelítőt is küldtek a Gorilla-hanganyagból.