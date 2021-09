Képesek parancsra trombitálni, morogni és horkantani az elefántok

Az elefántok képesek szóbeli jelzésekre különböző hangokkal reagálni - állapították meg vizsgálataik során bécsi viselkedéskutatók.

Ausztria, Németország és afrikai országok állatkertjeiben, rezervátumaiban és állatvédő alapítványainál élő ormányosoknak tanították meg gondozóik, hogy parancsra trombitáljanak, morogjanak, horkantsanak, fújtassanak és "visítsanak".

Az eredményeket bemutató tanulmányt a Philosophical Transactions of the Royal Society című tudományos lapban mutatták be.

A Bécsi Egyetem viselkedés- és kognitív biológiai tanszékének kutatói, Angela Stöger és Anton Baotic afrikai elefántokat (Loxodonta africana) és trénereiket figyelték meg. Azt vizsgálták, milyen pontosan képesek az elefántok megtanulni, hogy az emberek jelzéseire a megfelelő hangot adják ki.

A schönbrunni állatkert nőstény elefántja, Iqhwa például parancsra trombitál, a drezdai állatkertben élő Mogli pedig fújtat. A botswanai Living with Elephants Foundation nevű alapítvány Jabu nevű elefántbikája hétféleképpen fejezi ki magát. Ez egyik elefánt, Jabu és a vele élő Morula ráadásul azt is megtanulta, hogy az allright (rendben) jutalmazó szóra elhallgasson.

Egyik elefántot sem tréningezték speciálisan erre a vizsgálatra. A különböző intézményekben nagyon eltérő módszereket alkalmaznak, de a pozitív megerősítést mindenütt használják. A kiadott hangért mindenütt élelmet, dicséretet vagy simogatást kapnak - írják a tanulmány szerzői.

Összességében a 13 megfigyelt elefánt az emberek és állatok között lezajlott "beszélgetés" több mint 96 százalékában megfelelően reagált.

A megfigyelések során megfeleltek a hatékony beszédtanulás három, tudományosan meghatározott feltételének.

