Unite Token - Sosem késő beszállni!

Augusztus végével megjelent az első szlovákiai magyar kriptovaluta a Unite token, ami közel három hét alatt 220 holderre tett szert, és elérte a 3500 százalékos csúcspontját is úgy, hogy a projekt még igazán el sem indult. A kriptovaluták emelkedő potenciálja miatt, a Unite token is nagy befektetés lehet, amibe érdemes még az elején beszállni, mivel szerencsés esetben a mostani árfolyamhoz képest akár százszorosa is lehet az értéke. Az öveket már érdemes becsatolni, mert az első jótékonysági esemény is lezárult, ami után a mutatók várhatóan az egekbe ugranak.

“Saját tapasztalatból mondom, nincs annál jobb érzés, amikor egy átbulizott hétvége ára pár hónappal később egy lakás árát éri. Hogy lehetséges ez? Döntsétek el saját magatok, de a javaslom nézzétek meg bármelyik hozzánk hasonló testvér kriptovaluta eredményeit nagyobb idősávban. Előttünk ugyan ez az út áll, aminek jelenleg az első lépcső fokára készülünk felkapaszkodni. Egy kriptovaluta befektetés esetén nincs kifizetődőbb mint amikor sikerül bevásárolni magad az első 50 tulajdonos közé az elején, szinte fillérekért és a token sikereivel együtt szárnyalni” - hangzott el a marketingért felelős, Valentin Tamás szájából.

A Unite projekt szlovákiai magyar fiatalokból, gyerekkori jó barátokból áll.

Az új token abban különbözik a testvéreitől, hogy az alapítók a kereskedelem mellett úgy fektetnek hangsúlyt a jótékonyságra, hogy a közösség bevonásával teljes mértékben ők dönthetnek az adományként összegyűlt összeg tulajdonosáról.

"Több éves tapasztalatom a kriptovilágban arra motivált, hogy egy olyan értékálló projektet fejlesszek ki, amivel a kereskedelem és az adományozás együtt kap létjogosultságot egy teljesen új formában" - nyilatkozta Virágh Gábor az alapötlet kitalálója, a projekt megalkotója. Ez a jövőbeli fizetőeszköz egy olyan befektetés, ami elkerüli a pénzintézeteket, tehát decentralizált platformon alapszik. “Célunk egy olyan átlátható jutalom rendszer kialakítása, amivel a közösség együtt teheti szebbé a holnapot” - tette hozzá az ötletgazda.

Maga a jótékonykodás úgy valósul meg, hogy minden tokennel való kereskedés 5 százaléka közvetlenül a jótékonysági alapba kerül elhelyezésre. A célösszeg elérése után ez a mennyiségű UNT token a közösség által megszavazott nyerteshez kerül egy jótékonysági esemény keretein belül.

A nyeremény kivehető és szabadon felhasználható vagy befektetés gyanánt bent tartva tovább növelhető. Az alapítók gondoskodtak arról is, hogy minden tulajdonos tárcája automatikusan gyarapodjon, ezzel ösztönözve őket a hosszú távú befektetésre. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Minden a tokennel való kereskedés összegéből 2 százalék visszajut a token tulajdonosokhoz, teljesen ingyen. Még egyszerűbben, ha csak a profit a célod, vásárolj be és tartsd! Semmi másra nincs szükséged ahhoz, hogy a token sikereiből részesedj te is.

“Az Augusztus 28-án indított első jótékonysági eseményünk szeptember 2-án lezárult. Mindössze hat nap alatt közel 400 szavazó csatlakozott a projektbe. Ezt mindenképpen sikerként éltük meg” - nyilatkozta Valentin Tamás a marketingért felelős alapító.

A szavazást a Szlovák polgárőrség nyerte meg, második helyen a nagymegyeri kutyamenhely OZ Dog Azyl, őt követte Molnár Réka autóbalesetet szenvedett lány és Bobkovič Dominik kezdő pilóta. A nyeremény 1 000 000 000 000 UNT token, amit az alapítók személyesen adtak át a nyertesnek. Részleteket az eseményről a Unite Facebook oldalán olvashattok.

Megkérdeztük a csapat kezdeményezéséről a nyertes szervezet vezetőjét is, aki szinte szóhoz sem jutott. “A polgárőrségünk mindössze egy hét alatt, a semmiből gazdagodott mai árfolyamon számolva nagyjából 400 euróval. Ez hatalmas segítség nekünk, hiszen mint civil szervezet, nincs állandó bevételünk, magunk próbáljuk finanszírozni a kiadásainkat. Épp egy, a munkánkban nagy segítséget nyújtó vízalatti drón megvásárlására törekedtünk, a Unite token csapatának köszönhetően sikerülni fog a vártnál sokkal hamarabb. Még mindig hihetetlen ez az egész“ - válaszolta Sz. Krisztián, a Szlovák civil polgárőrség vezetője.

A szavazásban bárki részt vehet, elég a www.unitetoken.net/szavazas linken a kiválasztott résztvevőre leadni a voksunkat. A szavazás teljes egészében anonim, mindössze egy kattintás.

Az, hogy kit vagy mit támogasson a projekt kizárólag a Unite Token tulajdonosok szabhatják meg, így csatlakozni nem csak a hozamot gerjesztő befektetés eredményeképp, de egy nem mindennapi jó cselekedetért is megéri. Lehet egy személy, egy helyi szervezet, egy rászoruló, egy tehetség, egy nemzetközi csoport, esetleg állatmenhely, vagy egy esemény, a lényeg, hogy az új szereplő javaslójának rendelkeznie kell Unite Tokennel.

A kripto világban szinte láthatatlanok a határok, de a Unite projekt tulajdonosai büszkén jelentik ki, hogy ők az első szlovákiai magyarok, akik beléptek erre a piacra egy saját ötlettel. Elsősorban Felvidék és Magyarország területén terjeszkednek, de rövid távú céljaik között szerepel a határokon túlnyúló, külföldi befektetők bevonzása is, illetve több ismert, egy kriptovaluta életében alap dolognak számító, listázó oldalakon való megjelenések is. Mindeközben teljes erejükkel azon dolgoznak, hogy egy erős, stabil közösséget alakítsanak ki, akik végül dönthetnek a jótékonysági események eredményeiről.

A kriptovalutával való kereskedés hazánkban még kis cipőben jár, ezért még az idén nagy eséllyel bővül a szolgáltatásuk egy váltóval, hogy bárki hozzá nem értő személy számára is elérhető legyen a kriptovalutákkal való kereskedéshez szükséges tárcanyitás, valamint egyszerűbb legyen a kriptovaluta készpénzzé illetve visszaváltása. Mindezek mellett befektetés célú ajánlatokkal is ellátják majd a jövőbeli érdeklődőket, hiszen a kriptopiac jelenleg az egyik legjobban jövedelmező befektetés típus. Nem meglepő a heti akár több ezer százalékos emelkedés, mint ahogy a Unite-nál is látható volt, egyből a kezdetek utáni napokban. Persze ugyanez igaz az ellentétjéről is, napi szinten látunk több ezer százalékos árzuhanást is, épp ez miatt izgalmas ez a piac.

“Idén a váltón kívül tervezzük, hogy mindegyikünk vállalkozásában elfogadjuk a Unite tokent mint fizetőeszközt. Ahogy ezt az ismerősök körében megemlítettük, rögtön több visszajelzést is kaptunk a csatlakozásra. Hisz miért ne élnének egy szinte felfoghatatlan, extra hozamot igérő lehetőséggel, ezzel elkerülve a költséges pénzintézményeket is?! De részletesebben a szolgáltatásaink bővítéséről egy másik cikkben mesélünk, ez most nem arról szól” - nyilatkozták az ötletgazdák, Mura Tamás és Écsi András.

“Rengeteg megszólítást kapunk, hogy az ütemterv miért nem tartalmazza a tőzsde megjelenést. Erre csak annyi a válaszom, hogy nem szeretnénk egy félrement lépéssel tönkretenni mind azt, amit lassan felépítünk. Minden napos látvány, ahogy a hasonló, gyerekcipőben járó tokeneket egy szempillantás alatt szippantanak be és rombolják le mind azt, amit eddig kemény munkával elértek. Ez az a példa, amikor a nagyhal megeszi a kishalat, mi ebből szeretnénk kimaradni. Megtehetnénk, hisz napi szinten kapunk ezzel kapcsolatban megkereséseket, de ha egyszer a tőzsde felé vesszük az irányt, akkor csakis a legnagyobbra” - tette hozzá a projekt kitalálója.

A Unite család legfőbb célja az, hogy közösségüket és befektetőik számát kellően megnöveljék, hisz ezzel folyamatosan nagyobb és nagyobb célokat érhetnek el a jótékonysági eseményeik keretein belül is. Ha nem is keltette fel az érdeklődésedet a befektetés, azért egy szavazattal minden nap valakinek szebbé teheted a holnapot.

(PR-cikk)