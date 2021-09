Nálunk is jön a harmadik adag vakcina, ezt harangozta be Heger

A koronavírus elleni vakcina harmadik dózisát is bevetik.

Szlovákia polgárainak is lehetősége lesz a koronavírus elleni vakcina harmadik dózisának a beadatására - ezt a szlovák kormányfő jelentette be, hozzátéve, hogy a részletekről majd az egészségügyi tárca vezetője, Vladimír Lengvarský számol be a közeljövőben. Eduard Heger a slavkovi hármak találkozóján beszélt erről.

Heger kijelentette: Szlovákia is ugyanazt az utat választja, mint Csehország és Ausztria. Ezek az országok lehetővé teszik a harmadik dózis beadását. „Az egészségügyi miniszter a következő napokban fog tájékoztatni az oltás pontos körülményeiről. Tehát igen, Szlovákia polgárai számára is elérhető lesz a harmadik adag” – erősítette meg a Kurzzal és Babišsal tartott közös sajtótájékoztatón.

Lengvarský ezelőtt arról tájékoztatott, hogy kedden a cseh egészségügyi miniszterrel az oltás harmadik adagjának a beadásáról is beszéltek. Lengvarský elmondta: Szlovákia ezt hamarosan lehetővé teszi a lakosság veszélyeztetett csoportjai számára, az idősotthonokat is beleértve.

Kurz és Babiš egyetértett abban, hogy a harmadik dózis beadásának kérdésében nem szükséges megvárni az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalását, mivel megvannak a saját kutatásaik. A cseh kormányfő elmondta, hogy mindenki, aki beoltatta magát, nyolc hónappal az oltás után egy SMS-üzenetet kap, amely egy újabb adag beadására szólítja fel az érintetteket. „Ugyanannak a vakcinának kellene lennie” – tájékoztatott azt is hozzátéve, hogy az SMS-eket szeptember 10-től kezdik el küldözni.

