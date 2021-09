LÉNYEG: Egy polgármester új cinkostársakat keres, két volt főügyészt pedig a Gorilla szorongat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ma egymás kezébe adták a kilincset a bíróságon a volt főügyészek, a facérrá vált Jozef Šimko rimaszombati polgármester pedig új kérőket keres magának a parlamentben. De sebaj, mert jön a harmadik vakcina.

Titkosítani próbálták, mégis kiszivárgott

Ma újabb epizódjához érkezett a meglehetősen szövevényes Gorilla-ügy, folytatódott ugyanis az egykori főügyészek szorongatása.

Egy hangfile titkosításáról esett szó a bíróságon, amelyről még nem tudjuk, vajon az a Gorilla-felvétel volt-e rajta, amelyik 15 évvel ezelőtt készült és szivárgott ki a titkosszolgálattól. Egy informatikus ma mindenesetre megerősítette, hogy Dobroslav Trnka volt főügyész otthonában titkosított egy terjedelmes felvételt, amely – ahogy elmondta – számára ismeretlen személyek beszélgetését tartalmazta. Trnka a mai tárgyaláson elismerte, hogy nem ért az ilyen technikai dolgokhoz, de azt tagadta, hogy a Gorilla anyagát adta volna át az informatikusnak. „Nem a Gorillát másolta. Ilyen ügyben külső embert szólítottam volna meg” – reagált a vallomásra a vádlott Trnka.

Ma meghallgatták Trnka utódját, Jaromír Čižnár korábbi főügyészt is, aki a többi között azt állította, Trnka lejátszott Robert Ficónak egy hangfelvételt az akkori miniszterelnök irodájában, mire az exkormányfő kipenderítette őt. Azt persze Čižnár sem tudta megmondani, vajon a Gorilla-felvétellel szórakoztatta-e Trnka Ficót.

Bašternáknak megszólalt a lelkiismerete

Úgy tűnik, a rács mögött volt ideje elmerengeni a múltján Ladislav Bašternáknak, aki kedden beismerő vallomást tett, és a bíróságon elmondta: bűnös a mintegy kétmillió eurós jogtalan adó-visszaigényléssel kapcsolatos ügyben, amely egy pozsonyi lakókomplexumban vásárolt lakásokkal van összefüggésben. Hosszan elhúzódó tárgyalás helyett így az illetékes pozsonyi járásbíróság seperc alatt elítélte a vállalkozót, vagyis hét évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Vagyonelkobzásra vagy börtönbüntetésre nem ítélte, hiszen egyébként egy másik büntetőügyben született jogerős ítélet miatt már most börtönben ül. Még 2019-ban találták bűnösnek adócsalásban, akkor öt év letöltendő szabadságvesztést kapott, amiért jogosulatlanul igényelt vissza csaknem kétmillió euró összegű áfát az egyik cége számára.

Kíváncsian várjuk, vajon még mélyebbre néz-e majd lelkiismeretében Bašternák, és további bűntetteket is bevall-e. Most valószínűleg ezen töprenghetnek befolyásos politikusbarátai is.

Facér lett Šimko, kérőt keres magának

Közben új pártot keres magának a rimaszombati polgármester. Jozef Šimko képviselőként nemrég még Marián Kotleba szekerét tolta a parlamentben, a múlt héten azonban bejelentette, hogy távozik a ĽSNS frakciójából, mert bizonyos dolgokról más a véleménye, mint Kotlebáéknak. Most végre azt is konkretizálta, hogy mit gondol másként, mint kedvenc újnáci pártja. „Például én oltva vagyok, ők határozottan ellenzik az oltást” – mondta a gömöri polgármester. Lehet, hogy Jozef Šimko meghasonlott, az önérzetének viszont kimondottan jót tett, hogy búcsút intett a Mi Szlovákiánk pártnak. Nem kisebb személyiséghez hasonlította ugyanis magát, mint a világ legjobbjának tartott labdarúgóhoz. „Vegyük Messit, elhagyta a Barcelonát és minden a legnagyobb rendben van” – érvelt Šimko, aki saját mezcseréjéről és klubváltásáról annyit mondott, hogy már tárgyalt Boris Kollár házelnökkel, elképzelhető tehát, hogy nemsokára a Sme rodina képviselőinek sorait erősíti. Hogy ez az átigazolás Kolláréknak árt-e majd többet mint amennyit Šimkónak használ – hamarosan kiderül.

Jön a harmadik adag vakcina

Ahogy az várható volt, Szlovákia hamarosan megkezdi az oltást a Covid-19 elleni vakcina harmadik adagjával is. Ezt Eduard Heger miniszterelnök jelentette be, miután tárgyalt cseh és lengyel kollégájával. A szlovák kormányfő részletekbe nem bocsátkozott, azokkal majd az egészségügyi miniszter szolgál csakhamar.

Nyílt titok volt eddig is, hogy hamarosan szükség lesz a harmadik oltásra is: az illetékesek már hónapokkal ezelőtt elkezdték előkészíteni a technikai feltételeit annak, hogy jelentkezhessünk az újabb oltásra. Erről egyelőre annyit lehet tudni, hogy ugyanolyan vakcinát kapunk, mint az oltás első két szakaszában. Nagy kérdés, mi lesz a szputnyikosokkal, hiszen érdeklődés hiányában 160 ezer Oroszországból vásárolt ampullára ütötték rá a „Vissza a feladónak“ címkét.

Jöhet Matovič újabb győzedelmes beszerzőhadjárata.

