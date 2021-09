Egy év szünet után újra megrendezésre kerül a több mint húsz éves múltra visszatekintő Füleki Várjátékok. XXI. évadának főszervezője – ahogyan az elmúlt 5 évben megszokhattuk – a Füleki Vármúzeum.

A kétnapos rendezvény a járványügyi helyzet miatt két szervezési szakaszra oszlott. Az első részben, június 13-án a Füleki Farkasok gondoskodtak a XV. Nemzetközi Történelmi ĺjászverseny megrendezéséről, míg a történelmi főműsorra ez alkalommal 2021. szeptember 19-én kerül sor. E közkedvelt rendezvény évente más-más témához kapcsolódik, minden alkalommal valami újat nyújtva az érdeklődőknek. A várhegyen és annak környékén végrehajtott régészeti feltárások során megállapították, hogy a térség már az őskorban lakott volt. A szervezők célja, hogy betekintést nyújtsanak a régmúlt idők történéseibe és megismertessék a látogatókkal a város korábbi múltját is. Az idei várjátékok témája Fülek és környéke története az őskortól a középkorig, de tekintettel a hosszú időtávra, a témakör két nagyobb egységre osztódik. Az ez évi a késői kőkorszak és az érett középkor közti időszakot, míg a második a késői középkortól a 2. világháborúig terjedő korszakot mutatja be, amire a következő várjátékokon kerül sor. A főműsor a délutáni és esti órákban valósul meg. A rendezvény gyerekprogramokkal indul, mégpedig színházi előadással, mely történelmi áttekintést nyújt Szamo birodalmának idejétől I. István király megkoronázásáig, továbbá gólyalábasok, solymászbemutató és különféle interaktív játékok várják a kis látogatókat. A fellépők között kelta zenészekkel, barbárokkal, római katonákkal, ugyanakkor szlávokkal, avarokkal és ősmagyarokkal is találkozhatunk. A nap folyamán különféle korszakok mesterségeit bemutató programokon, valamint kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a jelenlévők, ahol megismerkedhetnek az agyagozással, könyvnyomtatással, kötélgyártással, kovácsmesterséggel, kalligráfiával, taplókészítéssel, esztergálással és más érdekességekkel. A várudvarban zajló rendezvényt korabeli zene kíséri majd.

A látogatók számának korlátozása miatt, a rendezvény napján (szept. 19.) előnyt élveznek azok a látogatók, akik elővételben váltottak várbelépőt az NTIK irodájában (Várfelső utca 14.), vagy online a www.fulekivar.sk weboldalon (a jegyárusítás a Városi Művelődési Központ együttműködésével valósul meg). A helyszínen váltott várbelépőjegyek érvényesek a rendezvényre is. Belépőjegyárak: 27-től 61 éves korig: 4 €; 7–26 év, 62–69 év, egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező személyek és kísérőik 27-től 61 éves korig: 2 €; 6 éves korig és 70 év felett, egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező személyek és kísérőik 7-től 26, valamint 62-től 69 éves korig: 0 €. A rendezvényen való részvétel feltételei (az aktuális járványellenes intézkedések függvényében), a főszervező honlapján kísérhetők figyelemmel.

A rendezvényt közforrásból a Kisebbségi Kulturális Alap, valamint a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatja. Együttműködő partnerek a Füleki Farkasok PT és a Koháry PT. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

