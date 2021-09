LÉNYEG: Az Eurobarométer esőre áll, a Za ľudí meg kiesőre

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Veronika Remišová (Fotó: TASR)

Már a miniszteri posztokról is szól a Za ľudí körüli belviszály, miközben 100 emberből csak 17 gondolja úgy, hogy Szlovákiában jó felé haladnak a dolgok. Kiderült, hogy Szlovákiában jobban működik az „Állítsuk meg Brüsszelt!” jelszó, mint Magyarországon, és az is, hogy SMS-t kapunk majd arról, hogy harmadszor is az oltópontra fáradhatunk.

Erősödik az SaS, elfogy a Za ľudí

Richard Sulík, az SaS elnöke mostanában elégedett lehet. Amíg ugyanis koalíciós társai sorra veszítik el képviselőiket és népszerűségüket, a liberálisok szekere jól megy. Nemhogy fogynának parlamenti képviselőik, hanem az eddigi 13 fős helyett mára már 19 tagúra nőtt a párt parlamenti frakciója. Átültek ugyanis az SaS honatyái közé a becstelen véget ért Za ľudí dobbantott képviselői is.

Az eredetileg 12 képviselőt a parlamentbe juttató, még Andrej Kiska államfő által alapított tömörülés frakciója már korábban 10 fősre olvadt. Aztán most a Mária Kolíková igazságügyi miniszterhez tartozó szárny hat képviselője csatlakozott az SaS-hez, amelyik így a második legerősebb koalíciós tömörüléssé vált, megelőzve a Boris Kollár nevével fémjelzett Sme rodinát is. Egy követeléssel már elő is rukkoltak Sulíkék, mégpedig azzal, hogy a pártütő Mária Kolíková maradhasson az igazságügyi miniszter. A belviszályokban végképp felőrlődött Za ľudí vezetőjének, Veronika Remišovának mindössze két hű és két ingadozó képviselője maradt, ami azt is jelentheti, hogy a házszabály értelmében megszűnhet a párt képviselői klubja is. Sőt, az által, hogy Remišová mögül elfogyott a frakció, még az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán maradhat-e miniszter.

Igor Matovič, a még mindig legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO elnöke mindenesetre jobban szereti Remišovát (aki az ő mozgalmában kezdte politikai pályafutását), mint Richard „Nemvettteszteket” Sulíkot, így aligha megy majd bele abba, hogy Kolíková az SaS minisztereként álljon az igazságügyi tárca élén.

Megkérdezték a véleményünket, mi pedig megmondtuk

Ma tették közzé az Eurobarometer uniós közvélemény-kutatás eredményeit, melyek szerint Szlovákia lakosságának mindössze 17 százaléka gondolja úgy, hogy az országban jó felé haladnak a dolgok. A szomszédos Magyarország lakosai még kevésbé bizakodók, déli szomszédunknál 100 megkérdezett közül csak 15-en mondták, hogy országukban általánosságban jó irányban mennek a dolgok.

És ha már Magyarországnál tartunk, mindenképpen érdekes lesz összehasonlítani ezt a mostani felmérést a jövőre esedékes parlamenti választás eredményével, hiszen az urnáknál derül csak ki igazán, mennyire elégedettek a magyarok az országuk vezetésével. Az már most borítékolható, hogy 15 százaléknál azért várhatóan több szavazatot visznek el Orbánék.

A magyar kormány – finoman szólva is uniókritikus – narratívája tükrében (v.ö. „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampány) az is érdekes fejlemény, hogy déli szomszédainknák az Európai Unióval szemben jóval kevésbé kritikus a lakosság, mint Szlovákiában: mindössze 32 százalékuk szerint halad az EU rossz irányba. Szlovákiában ez az arány 52 százalék. Vagyis nálunk a lakosság fele, míg Magyarországon csak az egyharmada gondolja azt, hogy az Unió vezetői nem értik a dolgukat.

És még egy adat: az Eduard Heger vezette kabinet a hazai lakosság szerint nagyon elszúrta az Covid-19 elleni oltások levezénylését: a megkérdezettek közel háromnegyede, vagyis 73 százalékuk elégedetlen a kormányzat ezzel kapcsolatos lépéseivel.

A gyerekek még sokáig várhatnak a harmadik oltásra

Várhatóan az sem járul hozzá az ország egészségügyi politikájának pozitív értékeléséhez, hogy Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter engedélyével elkezdhetik beoltani az öt éven felüli gyerekeket is koronavírus ellen. Méghozzá annak ellenére, hogy a kérdésben megkerülhetetlennek számító Európai Gyógyszerügynökség nem hagyta jóvá, hogy a Pfizer vakcinájával beoltsák a 12 éven aluli gyerekeket. Az oltásellenesek, vírustagadók és Covid-szkeptikusok már eddig is elég hangosak voltak, most várhatóan új erőre kapnak, hogy már a gyerekeiket is célba vette a gyógyszerlobbi. Ja, meg Bill Gates, ugye? Ma az egészségügyi tárca mindenesetre pontosított, hogy az oltást a szülő kérésére végezhetik el, és csak azoknál a rizikós csoportba tartozó gyerekeknél javasolják, akiknél súlyos egészségkárosodással járhat a koronavírus-fertőzés.

Hétfőtől pedig már a harmadik adag vakcinára is várhatunk, de mielőtt megkezdődne az oltópontok megrohamozása, a szakminisztérium pénteken figyelmeztetett: a harmadik oltást nem kell igényelni, hanem az arra jogosultak SMS-ben kapnak rá meghívót. Először az egészségügyi dolgozók számíthatnak arra, hogy pittyen a telefonjuk, de hamarosan sorra kerülhetnek az idősotthonok lakói, a daganatos megbetegedésben szenvedők, a tanárok, és így tovább.

Vakcinafronton még az is újdonságnak számít, hogy közzétették, a Covid-osztályokon kezelt betegek alig több mint egy tizede van csak beoltva. Bár az oltástagadók ingerküszöbét valószínűleg nem üti meg ez a hír, nekik ugyan hiába szajkózza bárki, hogy érdemes felvenniük a koronavírus elleni védőoltást, mert ha el is kapják a vírust, jóval nagyobb eséllyel heverik ki, mint beoltatlan társaik.

