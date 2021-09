Mózes: a hárompárti egyezség és a Szövetség alapszabálya végleges, csak jóváhagyni vagy elutasítani lehet – Interjú

Lezárult a több mint egy évig tartó egyeztetési folyamat a három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás között. Megegyeztetek az alapszabályban, megegyeztetek az alapvető célkitűzésekben, az Összefogás kongresszusa pedig szombaton elfogadta az új párt alapszabályát is. Mózes Szabolccsal, az Összefogás elnökével beszéltünk.

Most már úgy tűnik, tényleg a küszöbön áll az egységes párt megalakulása. Hogyan értékeli a tárgyalási folyamatot?

Maga a tárgyalási folyamat nehéz volt, de most már azzal kell foglalkozni, hogy meddig tartottak a tárgyalások, hogy hány száz munkaórát kellett belefektetni. Előre kell nézni, arra kell figyelni, hogy mi vár ránk. Ez egy startpozíció, és ahogy a sajtótájékoztatón is mondtam, most jön a munka nagyobbik, nehezebb része.

Ha valaki azt gondolja, hogy az volt a lényeg, hogy az egységet létrehozzuk, hogy ez volt a legnehezebb feladat, akkor az téved, mert szerintünk most kezdődik a valódi munka.

Meg kell győznünk a választókat arról, hogy ennek a formációnak van létjogosultsága és tudja képviselni Dél-Szlovákia, tudja képviselni a magyar választók érdekeit.

Az Összefogás szempontjából pozitívnak tartja az eredményt? Minden lényeges pontot sikerült megvalósítani, amit a tárgyalások kezdetekor kitűztek maguk elé?

Alapvetően azt tartom a jelenlegi legnagyobb eredménynek, hogy létrejön az egység. Biztos, hogy vannak olyan pontjai a megállapodásnak, amelyekkel elégedettebbek lettünk volna, ha jobban tükrözik a mi álláspontunkat, de ahol hárman tárgyalnak, mindig vannak olyan pontok, ahol valakinek engednie kell. A közgyűlésen is arról beszéltünk, hogy most már nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mit lehetett volna esetleg másképp csinálni, hanem azzal, hogy ebből, amit elfogadtunk, ebből a csomagból hogyan lehet legtöbbet kihozni. És nem az Összefogás platform számára a legtöbbet, hanem a Szövetség számára, hogy minél több választója legyen.

Előfordulhat még, hogy valami közbejön, és az egység mégsem valósul meg? A két másik párt kongresszusa csak jövő héten lesz, elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg valamelyik nem mond igent az egységre?

Ettől nem tartok. Az elmúlt napok, hetek folyamatait látva szerintem már nem kell félni attól, hogy megakasztja valami Szövetség létrehozását.

Én bízom benne, hogy mindkét másik párt kongresszusán masszív többségben lesznek azok, akik józanul gondolkodnak, akik tudják, hogy ezt a folyamatot nem lehet megakasztani, nem lehet tovább húzni a tárgyalásokat, hanem létre kell hozni a közös pártot.

És mi ehhez megtettük az első lépést, létrehoztuk a keretet, elfogadtuk a Szövetség alapszabályát. Valójában már azt sem mondhatja senki, hogy még valamiről tárgyalni kellene, mert egyszerűen már nincs miről, megszavaztuk az alapszabályt.

Tehát a másik két párt nem mondhat mást, csak igent vagy nemet az egységre? Újabb feltételekkel már nem állhatnak elő?

Mi is csak igent vagy nemet mondhattunk, a mi is úgy érkeztünk a közgyűlésünkre, hogy itt van az alapszabály, ez a hárompárti tárgyalás eredménye, ezt egyeztettük a belügyminisztériummal. Csak igent vagy nemet lehetett mondani, mint egy ratifikáció során.

Nekünk sem volt lehetőségünk a módosításra, még ha valakinek lett is volna ötlete arra, hogy hogyan „javítson” az alapszabályon.

És arról szólt az egyezség a partnerekkel is, hogy mindenki ugyanígy fog eljárni: csak igent vagy nemet lehet mondani.

Az új párt tisztségviselőit majd a Szövetség alakuló kongresszusán választják meg. Az Összefogás számára a legmagasabb vezetői poszt az alelnöki lesz, ő fogja koordinálni a párt szakmai munkáját is. Ön vállalná ezt a pozíciót?

Nem beszéltünk még az Összefogásban erről, mert még az egyesüléssel kapcsolatban is számos tennivaló volt, még a legutóbbi napokban is. Ezért egyelőre nyitott kérdés, hogy mi kiket fogunk jelölni azokra a posztokra, amelyeket az Összefogás kapott. Erről majd egy platform-találkozón döntünk, akkor, amikor a Szövetség már jogilag is létrejött, és megalakul az Összefogás platform.

Én az elmúlt két évben aktív voltam a tartalmi és a szakmai kérdések megvitatásában, úgyhogy ez az alelnöki poszt akár testhez álló feladat is lehetne számomra.

De ez a következő heteknek a kérdése, meglátjuk, hogy kiben milyen ambíció van, és hogyan alakulnak majd a jelölések más posztokra.

