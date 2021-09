Bajnokok Ligája - Sérülések miatt megtizedelt Barcelona fogadja a Bayernt

A Bayern München barcelonai vendégjátéka lesz a rangadó a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021/22-es csoportkörének első, keddi játéknapján, melyen a Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőt foglalkoztató címvédő Chelsea az orosz Zenitet fogadja.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A katalánok szombati, sevillai bajnoki találkozóját elhalasztották - több dél-amerikai játékos csak a mérkőzés előtt egy nappal csatlakozott a kerethez válogatottbéli kötelezettsége miatt -, így Ronald Koeman együttese legutóbb augusztus 29-én volt pályán, amikor küzdelmes mérkőzésen, "nyögvenyelős" játékkal 2-1-re győzte le a Camp Nouban a Getafét. Ezzel szemben a bajorok játékban vannak, a formájuk pedig kiváló: szombaton 4-1-re nyertek Lipcsében a kezdőben három magyar válogatottal - Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal - felálló RB Leipzig ellen, azt megelőzően, a nyár utolsó hétvégéjén pedig 5-0-ra lépték le otthon a Dárdai Pál irányította Herthát.

Bár a szezon elején tartanak a csapatok, a Barcelona máris több játékosát kénytelen nélkülözni: Jordi Alba, Piqué, Braithwait stabil kezdő, Dest, Sergi Roberto állandó játéklehetőséget kap, míg Dembélé, Fati és Agüero egészségesen meghatározó lehetne. Hasonló okból viszont a Bayernnél is akadnak kérdőjelek: Coman és Tolisso mellett Gnabry, illetve Lewandowski szereplése is kérdéses.

A két együttes eddig 11 alkalommal találkozott európai kupamérkőzésen, két döntetlent mellett a Bayern hétszer, a Barcelona kétszer nyert. A katalánok számára különösen fájó emlék a legutóbbi összecsapásuk, amikor 2020 nyarán a BL-negyeddöntőben kiütéses, számukra a nemzetközi kupákban negatív rekordot jelentő 8-2-es vereséget szenvedtek Lisszabonban. Csoportkörben viszont csak egyszer futottak össze egymással, még az 1998/99-es kiírásban, akkor a bajorok mindkétszer győztek: otthon 1-0-ra, idegenben 2-1-re.

A Barcelona 26. alkalommal szerepel BL-ben - ami közös rekord a Real Madriddal -, a korábbi 25 nyitómeccse közül csak egyet veszített el, az 1997/98-as kiírásban 3-2-re maradt alul a Newcastle Uniteddel szemben. Akkor később csoportja utolsó helyén zárt. A katalánok a legutóbbi két hazai BL-meccsükön is kikaptak: a csoportkör zárásaként a Juventustól 3-0-ra, majd a nyolcaddöntőben a Paris Saint-Germaintől 4-1-re. Három egymást követő hazai mérkőzést viszont még nem buktak el a nemzetközi kupaporondon. Ronald Koeman játékosként és edzőként is nyeretlen a Bayernnel szemben: PSV-védőként, valamint Ajax-edzőként is egy-egy döntetlen és vereség a mérlege.

A Bayern vezetőedzője, Julian Nagelsmann a legrangosabb európai kupasorozatban ezen a meccsen mutatkozik be új csapatában, a Hoffenheim (2018/19) és az RB Leipzig (2019/20) irányítójaként viszont már ismerheti a közeget. Elődei közül legutóbb Ottmar Hitzfeld kapott ki az első BL-meccsén (1998/99), de később döntőbe jutott abban a kiírásban. Az őt követő nyolc Bayern-tréner viszont kapott gól nélküli győzelemmel debütált a müncheniekkel a BL-ben.

A Chelsea és a Zenit először találkozik egymással, de az angol klub korábban már nyolcszor játszott orosz riválissal, hat győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség a mérlege. Bár az angolok korábbi 17 BL-szereplésük alkalmával tíz győzelem és öt döntetlen mellett csak kétszer bukták el a nyitómérkőzést, mindenképpen figyelmeztető lehet számukra, hogy a Basel és a Valencia ellen is házigazdaként maradtak alul. A címvédők hagyományosan jó nyitányában azonban bízhat a Chelsea, hiszen az AC Milant (1994/95) és a Liverpoolt (2019/20) leszámítva a soron következő kiírásban nem kapott ki a trófea aktuális birtokosa. Emellett az is a Chelsea malmára hajthatja a vizet, hogy a Zenit legutóbbi nyolc idegenbeli BL-mérkőzésén nyeretlen - egy döntetlen mellett hétszer vesztesen hagyta el a pályát -, míg az összes nemzetközi kupameccset tekintve a legutóbbi 15 összecsapáson nem tudott győzni vendégként, és 12-szer ki is kapott.

(MTI)