Lehallgatták a zsaruk Trnka kocsiját, miután két éve napvilágra került a kočneres, lecseszős felvétel

Két évvel ezelőtt került elő az a hangfelvétel is, melyen Marian Kočner - az azóta börtönbe rakott üzletember - alaposan kiosztotta Dobroslav Trnkát, és amin arra utaló megjegyzések hangzanak el, miszerint a Gorilla-ügy egy Trnkánál maradt hangfelvételével megzsarolták Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport vezérét. Ebben a történetben merült fel Bereczk Oszkár albári polgármester és egy ügyvéd, Kósa Lóránt neve is, mint akik Trnka társtettesei voltak a zsarolásban.

A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze május elején emelt vádat Trnka ellen hivatali jogkörrel való visszaélés miatt. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozója március elején nyújtott be vádemelési indítványt Trnka ellen a Speciális Ügyészi Hivatalhoz. A nyomozás eredménye szerint a volt főügyész nem tett eleget törvényi kötelességének, azaz nem járt el minden bűncselekményt ügyében, ami a tudomására jutott.

A hétfői tárgyaláson kiderült, két éve, miután előkerült az említett kočneres, leteremtős hangfelvétel,

a rendőrség Oskar 4 fedőnév alatt akciót indított, és 2019-ben több hónapon keresztül lehallgatta Trnka kocsiját is. Az első felvételen Trnka Kósával beszélget 2019 augusztusában, és azt boncolgatják, hogy félő, hogy ebben az ügyben majd nyomozást indítanak a hatóságok. Arról spekulálgattak, vajon a rendőrségnek van-e más anyaga a jelzett hangfelvételen kívül. Aztán egy másik felvétel is előkerült hétfői tárgyaláson, ezen is Trnka és Kósa a két főszereplő és az egész ügyet boncolgatják. Kósa itt azt mondta, hogy Haščák Kočnernek leperkált 1 millió eurót a Gorilla-felvételért. Bereczk Oszkárnak is fizetett a pentás vállalkozó, mégpedig 250 ezret.