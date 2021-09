Nagymegyer fölött körözött Ferenc pápa repülőgépe

Ferenc pápa vasárnap délután kb. 35 perc alatt tette még légi úton a Budapest és Pozsony közti 173 kilométeres távot, ám Rado Mlýnek, a Korzár munkatársa érdekes dologra lett figyelmes.

Fotó: TASR

A Flightradaron ugyanis azt figyelhették meg az emberek, hogy a pápa repülőgépe Nagymegyer fölött két kört írt le kb. 1800 méteres magasságban, majd folytatta útját a fővárosba. Mlýnek, aki régóta foglalkozik repülős témákkal, úgy véli, hogy így akarhatták meghosszabbítani a repülő útjának idejét, ugyanis a repülőgép viszonylag gyorsan haladt, és attól tartottak, hogy a tervezett időpontnál öt perccel korábban érkezik meg a pozsonyi repülőtérre. A Flightradar szerint a leszállás idejét 15:30-ra tervezték, amit végül sikerült is betartani.

„A repülőgép így is lassan haladt, átlagban 315 km/órával, és már nem tudott tovább lassítani, vélhetően ezért tettek két kört. Lehetséges, hogy a legénység engedélyt kért a kitérőre, és ezt meg is kapta” – mondta Mlýnek, akinek a feltételezését végül a légiforgalmi szolgáltató is megerősítette.



