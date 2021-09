Heger és Kollár is találkozott Ferenc pápával, mindketten az emberségességét emelték ki

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök az emberségesség megtestesítőjeként tekint Ferenc pápára, míg Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a progresszív gondolkodását emelte ki. Ők és családtagjaik hétfőn délután találkoztak a katolikus egyházfővel Pozsonyban.

„A Szentatya az emberségesség megtestesítője, aki kivétel nélkül minden ember iránt érdeklődik. Tudatosítjuk, hogy a mai rohanó világban szükséges megállni és gondolni a leggyengébbekre is, hogy odafigyeljünk rájuk és, hogy ne hagyjuk magunkat elnyelni a kor gyorsaságában” – állapította meg a miniszterelnök, aki szívéjesnek nevezte a pápával való találkozást.

A gyerekekről és a családról beszélgettek, de rákérdezett a fő üzenetre is, amit neki mint miniszterelnöknek hozott. Heger szerint Ferenc pápa kiemelte, hogy a szlovákiai politikában sok a fiatal, amit nagyon pozitívan értékelt, de hasonló véleményen volt azzal kapcsolatban is, hogy sok a fiatal gyerekes család, valamint Szlovákia remek jövőjének jeléről is szót ejtett.

A miniszterelnök hozzátette, hogy azokról a helyekről is beszéltek, amit érdemes meglátogatni Szlovákiában. A pápa hangsúlyozta, hogy minden országban érdekében áll találkozni a nehéz helyzetben élőkkel, és egyben segítő kezet nyújtani nekik.

Ferenc pápa Heger gyerekeitől is kapott ajándékot: lányai rózsa és bagoly alakú házi szappant készítettek neki, míg fiától képeslapot kapott, rajta egy kereszttel. A miniszterelnök a szívélyesség és az emberiség gesztusaként fogadta azt is, hogy a közös fotózás előtt a pápa észrevette, hogy Heger fiának szétoldódott a cipőfűzője, ő pedig bekötötte neki.

A katolikus egyházfővel való találkozást követően Boris Kollár házelnök is úgy érezte, hogy Ferenc pápa nagyon szereti az embereket, és nem tesz köztük különbséget – legyen szó akár teljes vagy csonka családban élő gyerekekről. Kollár rámutatott, hogy épp a gyerekek jelentik a jövőnket.

A házelnök progresszívnek ítélte meg a pápa gondolkodásmódját. „Köszönetet mondtam neki ezért. Fantasztikus, hogy neki köszönhetően előre halad a vallás, modernizálja és előrelépő gondolatai vannak” – tette hozzá Kollár, aki bemutatta a pápának a Szlovák Püspöki Konferenciával (KBS) készített közös projektet, amely szerint szobrot állítanának Cirillnek és Metódnak a pozsonyi várban.



