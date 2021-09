IDŐJÁRÁS: Érdemes lesz a szabadban tölteni a szerdai napot

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése kedd éjszakára és szerdára.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán túlnyomóan derült lesz az égbolt, a hajnali órákban elszórtan köd alakulhat ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 5 Celsius-fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás.

SZERDA:

Napközben is többnyire derült lesz az égbolt, az ország nyugati és középső részén viszont megnövekedhet a felhőzet. Továbbra is marad a meleg idő: a nappali maximum 23 és 28 Celsius-fok között alakul, de délnyugaton akár 30 fok is lehet. 5-20 km/órás délkeleti szél várható.



SHMÚ/para