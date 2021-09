TOP 3 zsírégető módszer, amivel ősszel ledobhatod a plusz kilóid

A fogyás alapja a kalóriadeficit. Testsúlycsökkentés úgy lehetséges, ha a szervezeted számára kevesebb kalóriát biztosítasz, mint amennyit naponta felhasználsz. Erre remek megoldás a mozgás, és persze a táplálkozási szokások megváltoztatása. Ahhoz, hogy a szervezet elsősorban a zsírraktárokhoz nyúljon, és ne mondjuk az izomszövetet kezdje bontani, illetve, hogy minél gyorsabban átálljon a zsírégetésre, vannak módszerek, melyek ráadásul bárki számára könnyen elérhetőek, megvalósíthatóak, csak egy kis akaraterő kell hozzá.

Mi a sikeres fogyás záloga?

Először is nézzük, mi a biztos súlyvesztés alapja, vagyis mikre érdemes odafigyelni a hétköznapokban!

1. A táplálkozás a kulcs

Ha valóban komolyan gondolod a fogyást és hosszú távon szeretnél eredményes maradni, akkor először is tedd rendbe az étrended! Az elfogyasztott tápanyagok minősége és mennyisége alapjaiban határozza meg a diéta eredményességét. Csökkentsd a szénhidrátbevitelt, válassz fehérjedús fogásokat, és biztosítsd zöldségekkel, illetve gyümölcsökkel a kellő rostbevitelt! Ne feledkezz meg a kellő folyadék (víz) pótlásról sem!

2. Koplalni tilos és eredménytelen

Sajnos még mindig rengetegen esnek ebbe az elképesztően egészségromboló hibába. Ételmegvonással ugyan nem viszel be kalóriát, de a koplalás hatására a szervezeted vészüzemmódba kapcsol és a lerakódott zsírok helyett az izmokból nyer majd energiát. És amint leállsz a koplalással, az első szénhidrát grammokat azonnal zsírrá alakítja majd a tested, hogy a legközelebbi ínséges időben legyen, miből energiát nyernie.

3. Mozogj legalább heti két 2 alkalommal!

A WHO szerint hetente kb. 150 percet érdemes sportolásra fordítani, ha alapvetően fitt és egészséges szeretnél lenni. Fogyókúra esetén ennél több mozgásra is szükség lehet, hiszen a kalóriadeficitről minden nap gondoskodni kell, és egyéntől függ, mennyi a leadni kívánt tömeg. Mindegy mit mozogsz, leld benne örömed, és akkor egyre többre leszel képes, és egyre jobban is fog menni!

TOP 3 zsírégető módszer

A test zsírégető mechanizmusa akkor indul be, ha:

több a felhasznált energia, mint a táplálkozás útján felvett;

ha pörgetjük az anyagcserénket, elsősorban mozgással vagy táplálékkiegészítőkkel;

ha át tudjuk állítani a szénhidrát kemencét zsírégetésre, azaz ketózisba kerül a szervezet.

A ketogén étrend

A ketózis nem feltétele a zsírégetésnek, vagyis szénhidrát alapú anyagcserével is meg tudjuk valósítani a fogyást, de tény, hogy ebben az evolúciósan adaptív állapotban sokkal gyorsabban megtörténik a zsír égetése. Ketózisban ugyanis a nagyon alacsony szénhidrátbevitel, és megemelt zsír- illetve fehérjebevitel miatt a szervezet átkapcsol cukor felhasználásról ketonokra. A ketonokat a zsír felbontásával állítja elő a szervezet. A ketonok épp úgy energiaadó egységek, mint a glükóz, az agy is hasznosítja őket. A ketózisban tehát nem sérül a szervezet, amennyiben megfelelő táplálékokkal érjük el ezt az állapotot. Sőt, ezt a táplálkozási módot az orvostudomány hívta életre, olyan betegségek kezelésére, mint az epilepszia vagy a daganatos elváltozások.

Ahhoz, hogy ketózisba kerüljünk, a tányérunkon az ételünk kb. 5 %-a lehet szénhidrát, de az is leginkább zöldségek formájában. 20 %-ban fehérje, a maradék 75%-ban pedig zsír, zsíros hús, belsőségek kell, hogy elénk kerüljenek.

A ketogén alapú étrendeknek több típusa ismert, létezik például a hagyományos ketogén diéta, melyben sok a növényi olaj, de van a paleo-ketogén étrend, amiben viszont az állati zsiradékok és húsok a hangsúlyosak. Érdemes utána olvasni az egészségügyi hatásaiknak, mert a ketózis állapota csak egy dolog, de hosszú távon nem szabad, hogy a belső egyensúly felboruljon.

Zsírégető hatóanyagok

Nem mindenki érzi jól magát a ketózisban, vagy szimplán csak macerás kivitelezni nekik ezt a táplálkozási módot, esetleg nem tudják összehangolni a környezetük, a család táplálkozásával.

Nekik lehetőségük van követni az általános diétákat, fogyókúrákat, amikor a szénhidrát marad az üzemanyag, de bizonyos ételeket egyáltalán nem szabad fogyasztani, tilos a bűnözés, a cukor. És persze ne felejtsük el a sport, mozgás jelentőségét, ami megnöveli az energia deficitet, de mellette formál, gyorsítja az anyagcserét, és hatására még boldogság hormonok is termelődnek.

Ha szeretnénk megtámogatni a metabolizmust és a zsírégetést, akkor számtalan természetes hatóanyag áll rendelkezésre zsírégető tabletta formájában, melyeket felvéve a sejtek könnyebben szabadulnak meg a zsírmolekuláktól, illetve energiát adnak például az edzéshez. Ilyen a CLA, az L-karnitin, a BCAA, míg a króm az étvágyad és a vércukorszintedet teszi rendbe.

Gyógynövények ereje

Ne feledjük, hogy az egészség az első! A súlyfelesleg korántsem egészséges, sőt az elhízás nagyon komoly betegségek kockázati faktora, kezdve a ráktól, a szív-érrendszeri problémákon át a cukorbetegségig. Azoknak, akiknek egészségügyi okok (pajzsmirigy probléma, PCOS, inzulin rezisztencia, Cushing-kór) miatt kockázatosak a turbó diéták, a túl intenzív mozgás vagy a drasztikus étrendváltás, azoknak az endokrinológusok gyógynövény teákat javasolnak. Ez mindenképp szelíd módszer, mely kisebb mértékben, de segít beindítani a fogyást, zsírégetést, illetve mérsékelni tudják az étvágyat. Persze ezek mellett sem tanácsos marokszámra enni az édességet, tésztaféléket. Ilyen növények a mezei katáng, mate tea, garcinia cambogia, mustármag, fehér akác, csalán, bodza.

(PR-cikk)