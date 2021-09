Borostyán őrizte meg a 99 millió évvel ezelőtt élő és utódait óvó pókot (FOTÓ)

Borostyánba ragadva maradt fenn egy már kihalt pókcsalád egy nőstény példánya utódaival. A pókot és tojásait 99 millió éve ejtette csapdába egy fáról lecsöppenő gyanta.

A kihalt Lagonomegopidák családjába tartozó, fosszilizálódott kifejlett példányra egy burmai borostyánban bukkantak. A lelet elemzése a Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences folyóiratban jelent meg kedden.

Fotó: Xiangbo Guo, Paul Selden and Dong Ren; Proceedings of the Royal Society B (2021

A tanulmány szerzője, Paul Selden, a Kansasi Egyetem emeritus professzorának leírása szerint a borostyánban "egy nőstény Lagonomegopida pók látható, amely egy tojászsákot szorongat, melyben a kikelés előtt álló tojások vannak" - idézte a CNN online kiadása.

A borostyán más részén egy csoport apró, éppen kikelt pókfióka látható. Ez arra utal, hogy a nőstény pók védte utódait, miután kikeltek, együtt maradtak, és anyjuk vigyázott rájuk. Ezt igazolják az ugyanebből a borostyándarabból származó póklábdarabok is. A kutatók CT-szkenneléssel vizsgálták meg a pókmaradványokat, így tudták azonosítani.

A Lagonomegopidákat arról lehet megkülönböztetni, hogy a fejük elülső részén egy nagy szempár található. Más ismert fosszíliákból kiderült, hogy a szemükben fényvisszaverő réteg volt, hasonlóan más éjszakai élőlényekhez. Ezek a mára kihalt pókok hasonlítanak a mai ugrópókokra, de nem állnak rokonságban.

A pókok ismertek az anyai gondoskodásról, de ennek megkövesedett példái rendkívül ritkák.

"Gondoltuk, hogy a pókok már a kezdetektől fogva rendelkeztek anyai ösztönökkel, ennek ellenére nagyon szép, hogy erre most tényleges fizikai bizonyítékunk van a százmillió évvel ezelőtti fosszilis leletből"

- mondta Selden.

(MTI)

