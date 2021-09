Szeptember végén akár napi háromezer új fertőzött is lehet Szlovákiában!

Szeptember végén akár napi 1500-3000 új koronavírus-fertőzött is lehet. Ez az egészségügyi minisztérium becsléséből derül ki, amelyről Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter tájékoztatott a csütörtöki kormányülés után.

Fotó: TASR - illusztráció

A becslés szerint naponta 75-100 új beteg szorulhat majd kórházi ellátásra.

A kórházi ellátásra szorulók többségét jelenleg főleg az oltatlanok képezik. Hétfőtől (szeptember 20.) már csak négy járás marad a megfigyelési, azaz zöld fázisban, egyik a Dunaszerdahelyi.

Hétről hétre megkétszereződik az esetszám – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, jelenleg 203 páciens szorul kórházi ellátásra, közülük 20 személyt pedig mesterségesen kell lélegeztetni. Nőtt a koronavírusos páciensekhez hívott mentőszolgálati utak száma is.

Bár jövő héttől négy járás már bordó besorolású lesz a Covid-automata alapján, a miniszter szerint egyelőre nem hirdetnek ki veszélyhelyzetet. „Nem tartom kizártnak, hogy erre a jövőben szükség lesz, de egyelőre a mai utasításom szerint az érintett négy járás regionális higiénikusai kapcsolatba lépnek azoknak a városoknak és községeknek a polgármestereivel, ahol a legrosszabb a helyzet” – magyarázta.

A járvány által leginkább sújtott településeken az önkormányzatoknak lehetőségük lesz, hogy lerövidítsék a nyitvatartási időt, korlátozzák az emberek mozgását vagy korlátozzanak bizonyos tömegrendezvényeket.

A terv szerint az egészségügyi miniszter pénteken személyesen is Bardejovba utazik – amely már péntektől bordó besorolású járás lesz –, hogy felmérje a helyzetet és azt, hogy a minisztérium miként segíthet.

Lengvarský arról is beszélt, hogy meg akarják erősíteni az oltási kampányt, amely konkrét csoportokat szólít majd meg. Ezzel kapcsolatban rámutatott az erős oltásellenes kampányra is. Elismerte, az oltás jelenleg olyan ütemben halad, ami közel sem elég, naponta ugyanis megközelítőleg 1500-an kapják meg a vakcinát országszerte. Továbbra is megközelítőleg 780 ezer 50 év feletti személy van, akik még nem oltatták be magukat, 70 év felett pedig 220 ezren.



(TASR)