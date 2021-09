Megdőlt a világ legnagyobb élőnövény-gyűjteményének rekordja

Megdöntötte a világ legnagyobb, egyetlen helyen lévő élőnövény-gyűjteményének rekordját a londoni Kew Gardens a Guinness Világrekordok (GWR) közlése szerint - írja csütörtökön a BBC.com.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

Az 1759-ben létrehozott királyi botanikuskert (Royal Botanic Gardens - RBG) 16 900 különleges növényfajjal rendelkezett 2019 májusi leltár szerint. Így ez az egyetlen botanikuskertben élő legnagyobb növénygyűjtemény

Richard Barley, az RBG kertészeti igazgatója fantasztikus megtiszteltetésnek nevezte a rekord elismerését. "Ez felhívja a figyelmet a botanikus kertek fontosságára az egész világon. Nemcsak gyönyörű helyek, de az inspiráció és az oktatás nélkülözhetetlen központjai is" - véli Barley.

A Kew Gardensben várhatóan jelentősen növekedni fog a növények hivatalos száma, hiszen a gyűjtemény leltározása jelenleg is zajlik.

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő helyszín önállóan is rekordernek számító növényeknek is otthont ad. Ilyen például a titánbuzogány, a világ legmagasabb és legbűzösebb növénye.

2020-ban egy Kew Gardensben nevelt kancsóka döntötte meg a világ leghosszabb kancsókacsapdájának rekordját: a tölcsérszerű képződmény 43 centiméter volt szárától a zárófedeléig.

Szintén az RBG-hez tartozik a világ legnagyobb magraktára, a Millenium magbank, mely a Nyugat-Sussex-i Wakehurst botanikus kertben található. Az intézmény mintegy 40 ezer faj több mint 2,4 milliárd magját őrzi.

(MTI)