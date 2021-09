Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem sokan cserélnének most a belügyminiszterrel (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ami a szlovák rendőrség legfelső szintjein történik, akkora képtelenség, hogy még a legerősebb kormánypárt vezetősége is csak hüledezik. Az OĽaNO-s kormányfő össze is hívta csütörtökre az ország biztonsági tanácsát, hogy valami megoldást találjanak arra a helyzetre, amikor a nyomozóhatóság embereit a belügyi ellenőrző hivatal munkatársai szívatják ezerrel, meg az ügyészség áldásával.

Figyelem, asztalra csapás következik!

Eduard Heger most egy szakmai munkacsoport létrehozásában bízik, amelyiknek ki kell dolgoznia egy olyan rendszert, ami meggátolná, hogy például vizsgálati fogságba helyezzék a NAKA legismertebb ügyekre rákattant nyomozóit. Egyszerűen fogalmazva: ki kell űzni a maffiát a bűnüldöző szervek soraiból - erről beszélt a miniszterelnök, miután a kupaktanács átrágta magát azon, mi történik a zsaruság legmagasabb köreiben. Keresztbe-kasul annyi letartóztatás történt mostanság az egyenruhásoknál, hogy a kormány képviselői megpróbálják megkeresi az összes hibát, ami a büntetőeljárás és az igazságszolgáltatás terén történhet. A kormányfő azt követően hívta össze a biztonsági tanács ülését, hogy a héten őrizetbe vették a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség négy nyomozóját, valamint a belső ellenőrzés megbízott vezetőjét, mert hivatali jogkörrel való visszaéléssel, illetve a tanúk befolyásolásával gyanúsítják őket. Aztán van egy tanú is, akiért a NAKA és a belügyi inspekció is lázba jött, és ő most azt állítja, bosszúhadjárat folyik a nyomozók ellen. Ebben a helyzetben meg nem csoda, hogy elhangzik egy irgum-burgum, meg egy "Az asztalra csapunk!" is. Legalábbis ez utóbbit ígéri nagy vehemenciával Igor Matovič pénzügyminiszter is, aki szabadidejében leginkább az OĽaNO elnöke. Merthogy az exkormányfő szerint is vannak hibák a rendszerben, amelyeket gyorsan fel kell tárni és ki kell iktatni. Hiszen jelenleg azok engednek utat a maffiának, akiknek az igazságot kellene védeniük.

Kétséges a kormány egysége

Az viszont tuti, hogy hétfőtől Hamran István veszi át ideiglenesen az országos rendőrfőkapitányi posztot, miután Peter Kovařík - az elleni indított hecckampány miatt - a saját kérésére távozott pozíciójából. A kabinet szempontjából az lenne a legnormálisabb lépés, ha ebben a zaklatott időszakban nem magukkal, meg a pozíciójukkal foglalkoznának a miniszterek. De az nem Szlovákia lenne, ha a kormány egységesen sorakozna fel egy létfontosságúnak tartott kérdés, ez esetben az igazságszolgáltatás gatyába rázása mellett.

Ám sajnos ismét olyan a helyzet, hogy megint áll a bál Matovič és a második legerősebb kormánypárti frakcióvá duzzadt tömörülés, az SaS vezetője, Richard Sulík között: "Két lehetősége van, vagy tiszteletben tartja a koalíciós szerződést vagy felmondja azt", üzente is a pénzügyér a gazdasági miniszternek. Matovičot az aggasztja, hogy Sulík kitart Mária Kolíková mellett, és azt akarja, maradjon az igazságügyi tárca élén. Mindezt annak ellenére, hogy a miniszter néhány kollégájával együtt hátat fordított a legkisebb kormánypártnak, a Za ľudínak és hozzácsapódott az SaS képviselői csoportjához. Kolíková amúgy is úgy véli, Eduard Heger kormányfő támogatja őt, és szerinte azt, hogy faképnél hagyta a pártját, nem kell kapásból koalíciós válságnak tekinteni.

Fogynak a zöld járások

Közben meg kiderült, hogy hétfőtől már csak négy járás tartozik majd zöld besorolásba a Covid-automata szerint, köztük a Dunaszerdahelyi is. Viszont lesz olyan régió, amelyik már pénteken bordó, azaz nagyon szigorú fázisba lép át. Ezért sem árt átismételni, hogy ha egy étterem úgy dönt, hogy csak a vakcinázottakra összpontosít, akkor a beltere még akkor is tárt kapukkal fogadhatja a vendégeket, ha közben az adott járás megjelölése - a legenyhébb jelölésű zöldről narancssárgán és aztán piroson keresztül - bordóra vált. És mivel a helyzet egyre csak romlik, hiszen az egészségügyi minisztérium szeptember végére akár napi háromezer új fertőzöttet vizionál, érdemes még egyszer átgondolni, jó buli-e, megéri-e, ha egy védőoltással megmentjük az egészségünket, ráadásul még a szabadságunkat sem veszítjük el teljesen.

Sidó Árpád