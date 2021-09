Magyar nemzetiségű püspök vagy legalább segédpüspökök?

A pápa szlovákiai látogatásának legfőbb üzenete talán az, hogy nem szabad barikádok mögé húzódni, hanem nyitni kell a világra. Békét jött hirdetni. Békét a társadalmi osztályok, a nemzetek és nemzetiségek között. Mindeközben rámutatott a katolikus egyház vezetőinek vitatható döntéseire is.

Fontos, hogy a látogatás Zuzana Čaputová köztársasági elnök meghívására történt, és ezt a tényt a katolikus egyházfő mindvégig hangsúlyozta. Tulajdonképpen ezzel üzent az egyházvezetésnek Nagyszombatba, hogy nem is akkora vétek egy nyitott, új szellemiségű államfő megválasztása, fontos az emberi érték, és egymás értékrendjének elfogadása.

A következő ilyen üzenete a nyitott egyházat propagáló, a szlovákiai magyar egyházi vonalat is pártoló Róbert Bezákot illette. Bezákot idestova tíz éve, munkája végzése miatt (!?), mondhatni száműzték. Most a pápa valamiféle erőteljesebb lépést tett az irányába. Hogy ennek mekkora és mi a jelentősége, nos azt majd a következő időszak mutatja meg. Mindezeket a lépéseket a szlovák katolikus egyház vezetőinek szánt üzeneteknek is lehet értelmezni és tekinteni, mondván, hogy valamit nem megfelelően végeznek munkájuk, hivatásuk végzése során.

A Magyar Fórum bízik abban, hogy a pápa látogatása után a szlovák katolikus egyházvezetés nyit a Szlovákiában élő magyar nyelvű hívők irányába is.

A népes szlovákiai magyar katolikus közösség is megérdemelné, hogy legalább egy magyar nemzetiségű püspöke, de legalább segédpüspökei legyenek.

Bojtoš Tamás, Magyar Fórum

(PR-cikk)