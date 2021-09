Nem adjuk fel a harcot, és nem leszünk öngyilkosok a rácsok mögött - a Speciális Ügyészség vezetője számított a rendőrségen belüli háborúra

Nem keresi a viszályt a főügyészséggel, és inkább annak örülne, ha az bevédené a speciális ügyészséget - nyilatkozta a Sme lapnak adott interjújában Daniel Lipšic, a Speciális Ügyészség vezetője, akit Maroš Žilinka főügyész fáradhatatlanul buzerál fegyelmi eljárásokkal.

Fotó: TASR

Lipšicet a nyár folyamán azért bírálta a főügyész, mert szerinte a speciális ügyész médiának tett kijelentései a belügyi Ellenőrzési Hivatal munkájával kapcsolatban nem segítette elő a hivatal hitelességét. Arról a belügyi inspekcióról van szó, amelyik sorban vadássza le a legismertebb ügyekben eljáró NAKA-s nyomozókat, és ami miatt a kormányfő csütörtökre össze is hívta az ország biztonsági tanácsát.

Lipšic úgy látja, hogy talán be kell rendezkedni egy hosszabb ideig tartó védekezésre, és akár arra is, hogy a speciális ügyészség munkatársai közül is félreállítanak párat. "Számolok ezzel is, mindannyian számolunk ezzel". Az ügyész meggyőződése, hogy a zsaruk maffiahálózatát felgöngyölítő Tisztítótűz fedőnevű nyomozást folytató, most lekapcsolt NAKA-s vizsgálótisztek majd visszatérnek a tisztségükbe. Lipšic szerint ideig-óráig fel lehet tartóztatni a nyomozást, de aztán végül "folytatjuk ezt a küzdelmet".

Ha valakinek olyan érzése támad, hogy megfélemlíthetnek minket, vagy feladjuk a harcot, "biztosíthatom önt, hogy a nyomozók közül, és közülünk - azaz a speciális ügyészség munkatársai - sem fog senki végezni magával a fogságban, hanem tovább folytatjuk a küzdelmet. Ez egy jó ügyért folyó küzdelem, és nehéz lesz. Talán számítottunk is erre, még ha beismerem, hogy nem vártam volna, hogy a jogérvényesítés szervezeteiben dolgozók közül ilyen sokan lesznek a rossz oldalon, ami ellen küzdünk" - fejtette ki Daniel Lipšic, a Speciális Ügyészség irányítója.

(Sme)