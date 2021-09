30. évfordulóját ünnepli a füleki városi rendőrség

A füleki városi rendőrség jelenlegi és valamikori tagjai a város vezetőségével együtt szeptember 10-én, pénteken, emlékeztek meg az elmúlt 30 évről. A város vezetősége az rendezvény keretein belül felújított irodahelyiségeket adott át a rendőröknek.

Fotók: Füleki városi hivatal

Az ünnepség a városi hivatalban kezdődött, ahova meghívást kapott a városi rendőrség jelenlegi rendőrparancsnoka és tagsága, valamint a volt rendőrparancsnokok és tagok. Agócs Attila, polgármester, és Visnyai Attila, alpolgármester, ünnepi beszédét követően adták át az emlékplaketteket a volt rendőrparancsnokoknak: Koóš Jánosnak, Olšiak Pálnak és Baláž Pálnak. A volt városi rendőrök is kaptak emléktárgyakat. „Az elmúlt harminc évben nálunk egy jól működő és hatékony alakulat jött létre, amely elválaszthatatlan részévé vált a város életének. Mindenkinek köszönöm, aki az elmúlt harminc év során a csapat életének részévé vált és így hozzájárult a városi rendőrség munkásságának színvonalasabbá tételéhez. Ez értékes munka” – nyilatkozta a polgármester, Agócs Attila.

Az emlékplakettek átadása után a jelenlévők átsétáltak a Koháry térre, a valamikori zeneiskola épületébe, ahol a városi rendőrség működik már 2017-től. A város vezetősége a felújított épületet hivatalosan is a városi rendőrség használatára bocsájtotta. „2017-ben az épület nagyon rossz technikai állapotban volt. Hogy a városi rendőrség számára megfelelő helyiséget tudjunk biztosítani, felújítottuk az épület belterét. Jelenleg befejeződött az épület külsejének komplex felújítása és hőszigetelése” – egészítette ki a polgármester.

Benčík Gábor elmondása szerint, aki idén februárban lett a városi rendőrség parancsnoka, a jubileumi ünnepséget a járványügyi óvintézkedések miatt júliusban nem lehetett megtartani, ezért halasztották el a rendezvény megszervezését őszre. „Annál szebb volt ez a mai összejövetel. Találkozhattam a volt rendőrparancsnokokkal és rendőrségi tagokkal, nekik is köszönhető a városi rendőrség mai arculata. Örülök neki, hogy megismerhettem őket és megköszönhettem nekik munkájukat. Köszönetet szeretnék mondani a városnak is a teljesen felújított székhelyünkért, amely méltón reprezentálja alakulatunkat” – mondta a parancsnok.

A városi rendőrség létrehozásáról még 1990-ben hozott határozatot a város akkori vezetősége a községi önkormányzatokról szóló törvény alapján. Mivel a városi rendőrségről szóló törvény 1991-ben lett elfogadva, így Fülek városa országos szinten is az ügy úttörőjévé vált. Kezdetekben négy tagja volt a városi rendőrségnek, Koóš János parancsnokkal az élén. „A városházán volt a székhelyük. Egy barna Favorit gépjármű állt a rendelkezésükre, és az első egyenruhájukat pedig egy helyi varrónő varrta meg” – ismertette a polgármester. A következő parancsnok Olšiak Pál volt, majd őt követte Baláž Pál, valamint jelenleg Benčík Gábor. „Idővel gyarapodott a rendőrség felszerelése, technikai berendezése és tagsága is. Állandósult a létszámuk nyolc járőrrel és további két alkalmazottal, akik a videó megfigyelőrendszert ellenőrizték. A megfigyelőrendszert sikerült bővíteni, az eredeti 10 kamera helyett most már több, mint 40 kameránk van és néhány fotócsapdánk is. Ma már az alakulat rendelkezésére áll egy teljesen felújított épület és minden feltétel adott a városi rendőrség további gyarapodásához” – zárta le.



(-)