Vagyis akit le akartak tartóztatni, az kapcsolt, és inkább ő tartóztatta le azt, aki őt le akarta tartóztatni. Nem, ezt nem Christian Morgenstern írta, se nem Örkény vagy Beckett, de még csak nem is Tarantino, hanem az élet.

Fotó: tvnoviny.sk

Ember, akarom mondani, állampolgár legyen a talpán, aki átlátja, mi történik a szlovák bűnüldöző, vagy bűnüldözőt üldöző szerveknél. Mindenki mindenkivel… akarom mondani, ellen. Vagy mégsem egészen, mert van, aki valakit segít, pl. az ügyészség. De ki kit és miért…???

Szóval vannak a rendőrségnek nyomozói és vannak őket ellenőrző inspektorok, hogy azért ott se tehessen bárki bármit. Ezek valami miatt egymás hajába kaptak. A jelek szerint bűnök miatt, más jelek szerint amiatt, mert a bűnöket politikusok követhették el, akik némelyikükre elítélhető módon hatást tudtak gyakorolni. Vagy ahogyan egyes más politikusok mondják, közéjük férkőzött a maffia.

Csakhogy nincs, aki rendet tegyen. Mert:

- a rendőrfőnök jogköre állítólag ehhez kevés, nem avatkozhat bele folyó ügybe, legalábbis nem igazságosztóként

- a belügyminiszter dettó, noha eddig nem azt szoktuk meg a belügyminiszterektől, hogy ne avatkoznának, hiszen ők már politikusok. A mostani nem avatkozik…

Akkor most kinél pattog a labda?

A bíróknál? Azok majd csak a vádemelések után döntenek egy eljárásban a vádlott bűnösségéről. Nem ott tart ez az ügy. Csak oda. Rossz nyelvek szerint azért, mert egyéb alakok ügye már itt tart, és éppen ezt nem szeretnék egyes politikusok, na meg a befészkelődött maffia…

Elsősorban az ügyészeknél pattog tehát, ha jól érti az állampolgár a sajtóból. Na meg, ha jól érti a sajtó. Ők hagyják ugyanis jóvá az eljárások határozatait, az ő bólintásukkal lehet vádakat emelni, ha nem bólintanak, ami napi szinten normális, hiszen tkp. a nyomozók munkáját véleményezik határozataikkal, akkor nincs vádemelés. Hiszen a nyomozó is tévedhet. Itt most akadt ügyész, aki rányomta a stemplit az ügyre. De akadnak, akik másképpen értelmezik a törvényt és nem nyomták volna rá…

Miért van ez így? Vagy azért, mert vacakok a törvények (és ezért a törvényhozók a felelősök, normális embereket kellene ugyanis beválasztani a parlamentbe… ), nem egyértelműek. Vagy azért, mert akármilyenek a törvények, egyeseknek van hozzá hatalmuk, hogy másképpen értelmezzék őket. És ez sincs rendben.

Mi tehát a feladat és kinek a feladatáról van szó?

Rendet rakni a rendőrségi struktúrákban, ki kivel mit tehet és miért, ki kinek parancsol, nem parancsol, kit ellenőriz stb.

Tisztázni a jogköröket, ha kell változtatni azon a gyakorlaton, ki ki ellen és kiért mit kell jóváhagyjon nyomozás, büntetőeljárás során. Ki mibe szólhat/nem szólhat bele. Azonosítani azokat, akik szivárogtatnak – ez ügyben, ügypókhálóban ugyanis tele a sajtó és a politikusok szája egyébként titkos infókkal – valamint eltávolítani őket. Azonosítani azokat, akik politikai vagy más (köztörvényes) okból megrendelésre visszaélnek a hatalmukkal a bűnüldöző szerveknél, ügyészségeken, bíróságokon. Eltávolítani őket.

De mivel ezt sem a rendőrfőnök, sem a belügyminiszter nem teheti meg, vagy nem teheti meg maradéktalanul, szükség van a törvényhozókra, akik úgy módosítják a most működésképtelen paragrafusokat, hogy azok az állampolgárok számára tisztességes bűnüldözést és igazságszolgáltatást garantáljanak.

Mit tesz ennek érdekében a kormány? (Matovič Hegerje, Matovič és a többiek, akik ma miniszterek, de holnap akár egy Matovič-Sulík játszma félrelökött gyalogjai is lehetnek.)

Emlékszünk még arra a mondásra, hogy a teve olyan ló, amit bizottság tervezett?

Igen… Létrehoz egy bizottságot, lesz benne az is, meg az is, és akkor a bizottság tervez egy vagy több törvénymódosítást, amely ennek is, annak is megfelel (vagyis nem felel meg senkinek igazán, de mindenki talál kiskaput). Azt a parlament betervezi jóváhagyni gyorsított eljárásban, hiszen fokozott közérdeket képvisel.

Oszt vagy jóváhagyják a honanyák és honapák vagy nem.

Persze, ha még ott lesznek, mert ugye nem csupán a rendőrségnél érték el valakik, bizonyos körök a züllés hallatlan stádiumát, hanem a kormányban is. Recseg is, ropog is a koalíció, és sokan drukkolnak, hogy már ne legyen ideje, módja rendet vágni a gaz között, ahogyan boldogult nagyanyám vont össze zseniálisan két mondást…

Élvezhetnénk is akár ezt a westernt (easternt) az élet mozijában, csakhogy a mi adónkból megy és a mi bőrünkre. És amikor az egyik oldalról a valar morghulist halljuk, a másikról a dracaryst, akkor ugye világos, hogy fagyossá válik a hangulat, a társadalom és nem lehet tudni, mi sújt le ránk.

Főleg, ha a jogkövető, becsületes rendőrök, nyomozók, ellenőrök, ügyészek és bírák egyszer úgy döntenek, hogy feladják, mert ilyen körülmények között lehetetlen dolgozni. Pedig ők képviselik a demokráciában megosztott hatalom egyik nélkülözhetetlen és jó esetben független ágát. Szükség van rájuk.

Sok sikert hát a bizottságok bizottságának.