IDŐJÁRÁS: Marad az őszies, szeles idő, de esernyőre nem lesz szükségünk

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, északon és keleten borús idő várható. Helyenként csapadékra is lehet számítani, a Tátra hegygerincein akár havazhat is. Hajnalban köd is kialakulhat. A levegő éjszaka 12 és 7, a völgyekben 5 fok körüli hőmérsékletre hűlhet le. Gyenge, nyugaton és keleten északnyugai-északi szél fog fújni (5 - 25 km/óra)

VASÁRNAP: Gomolyfelhők tarkíthatják az eget, csak északon és keleten lesz borús az égbolt. Hajnalban ködre ébredhetünk. A hőmérők higanyszála 16 és 21, az ország északi részén 10 és 15 fokk körüli hőmérsékletre kúszhatnak fel, a hegyekben 5 fok várható. Északnyugati-északi szélre kell számítani (25 km/óra), Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás.

