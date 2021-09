Kedden ismét ülésezik a parlament, nézzük mi kerül terítékre!

A parlamenti képviselők kedden (szeptember 21.) ismét üléseznek. A napirenden több kormányzati és parlamenti javaslat szerepel. Ezen a találkozón a jogszabályok mellett meg kell vitatniuk azt az ellenzéki javaslatot is, amely szerint a belügyminisztert, Roman Mikulecet (OĽaNO) le kell váltani.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Kedd reggel a képviselők több kormányzati javaslatot terveztek megvitatni, melyek az Oktatási Minisztériumtól származnak. Dönteniük kell két módosításról, amelyek a Szlovák Tudományos Akadémia átalakulásáról szólnak. Első olvasatban foglalkozniuk kell az oktatási, a szakoktatási és -képzési törvény és a szakképzett személyzetről szóló törvény módosításával.

Más kormányzati javaslatok is napirenden vannak. Például foglalkozni fognak a környezetvédelmi osztály által előkészített jogszabállyal, amely szerint az egyszer használatos műanyag termékeket be kellene tiltani a köz- és gyorsétkeztetésben, de a nyilvános rendezvényeken is.

Ezen az ülésen a képviselőknek dönteniük kell a költségvetési felelősségről szóló alkotmánytörvény -tervezetről. Ezt már többször elhalasztották, melynek oka a koalíciós partnerek közötti nézeteltérés volt. Az SaS a törvényben is érvényesíteni akarja az adóféket, amely nélkül nem szavaz a javaslatról.

A törvényhozók várják a helyreállítási tervre vonatkozó kormányzati javaslatot is. Meg kell vitatniuk a pénzügyi stabilitásról szóló jelentést, de az előző évi költségvetési felelősségre vonatkozó szabályok betartását értékelő jelentést is.

Az OĽaNO és Sme rodina képviselők új törvényt terjesztettek elő a terhes nőknek nyújtott segítségről. A javaslat szerint támogató intézkedéseket szeretnének hozni, melyek az abortuszt fontolgató nőknek szólnának. Tomáš Valášek független párttag viszont azt javasolja a törvényben, hogy határozzanak meg olyan élettársi kapcsolatot, amelynek minden pár számára hozzáférhetőnek kell lennie, függetlenül a házaspárt alkotó személyek nemétől.

A program olyan javaslatokat is tartalmaz, amelyekkel az ellenzék előrehozott választásokat akar elérni. A Peter Pellegrini körüli független képviselők szeretnék megváltoztatni az eljárási szabályzatot, hogy a plenáris ülés kevesebb mint fél év múlva újra megvitathassa az elutasított törvényjavaslatokat. De csak kivételes helyzetekben. Ily módon szeretnék lehetővé tenni az alkotmánymódosítások mielőbbi újratárgyalását az előrehozott választásokról szóló népszavazás kapcsán, hogy erre ne csak decemberben kerülhessen sor. A Smer-SD hozzá kívánja adni az alkotmányhoz azt a rendelkezést, hogy a népszavazás lerövidítheti a parlament választási időszakát.

Az ülés napirendjén szerepelnek a Legfőbb Ügyészség és a Különleges Ügyészség Hivatalának 2020-ra vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolók is.

TASR