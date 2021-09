A bajnok ellen szenvedte el első vereségét a HC DAC

A HC DAC Dunaszerdahely a MOL extraliga 4. fordulójában a tavalyi bajnokcsapatot, a DHK Baník Most együttesét fogadta hazai pályán. A Dunaszerdahely hosszú ideig tartotta magát a sok sérült ellenére is, de a mérkőzés végére elfáradtak a sárga-kékek, amit meg is bosszult a cseh bajnok - írja a csapat weboldala.