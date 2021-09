Ha a zsaruk békén hagyják Ficót, simán belemenne egy másodhegedűs szerepbe

A Peter Pellegrini vezette Hlas alig néhány napja ünnepelte megalapításának első évfordulóját, de a párt első embere már kapott is egy ajánlatot, hogy csak szépen térjen vissza oda, ahonnan jött. Szombaton este Robert Fico váratlanul arra szólította fel korábbi párttársait, hogy boruljanak egybe.

Fotó: TASR

Fico paradox módon csak egy nappal azután fogalmazta meg a Smer és a Hlas egybeterelésének javaslatát, hogy pénteken még közölte Pellegrinivel, politikai amatőrnek tartja őt, és nem volt hajlandó aláírni neki Eduard Heger miniszterelnök leváltására vonatkozó indítványát. Ezért aztán nem is csoda, hogy a Hlas szinte azonnal elutasította ezt az együttműködési ajánlatot.

Fico pénteken még azért amatőrözte le a Hlas elnökét, mert az csütörtökön visszavonta Mária Kolíková igazságügyi miniszter leváltásáról szóló javaslatot, mondván, felesleges a kormány egyetlen tagját leváltani, hogy aztán kapásból lemondásra szólítsa fel a kormányfőt. Ezt az elképzelést a Smer tehát nem támogatta, mert számura Roman Mikulec belügyminiszter eltávolítása a prioritás. Pellegrini ezt nem hagyta szó nélkül, és akkor azt nyilatkozta, hogy Fico az állam érdekeivel nem törödve csak a saját ügyeit tartja szem előtt, ami szerinte "merő hiúság".

Szombaton Fico visszatért a témához, és amiatt kritizálta Pellegrinit, mert ő együttműködne a liberális pártokkal és civakodik más ellenzéki szereplőkkel. Azt üzente a Hlas politikusainak, hogy mindent, amit elértek, azt a Smernek köszönhetik, és nem tehetnek úgy, mintha semmi közük sem lenne a korábbi pártjukhoz. A többszörös exkormányfő ugyanakkor arról is beszélt a hétvégén, hogy kötelességük azonnal megkezdeni a tárgyalásokat a választások előtti és utáni együttműködés egy formájáról, amely biztosítja a Smer és a Hlas - akár kétpárti koalíciós - összefogását, ami képes lenne 35 - 40 százalékos eredményt is elérni. Így aztán Fico azonnali tárgyalásokra szólította fel a korábbi párttársait.

Pellegrini reakciója nem váratott magára sokáig. Szerintük Fico állítólagos az együttműködési hajlandóságát azzal tudja bizonyítani, ha segít összehívni a parlament rendkívüli ülését. „Nincs okunk együttműködni semmilyen párttal a választások előtti együttműködés keretében. Saját autonóm politikánkat alakítjuk, és most teljesen felesleges beszélni a választások előtti együttműködésről "- fejtette ki Pellegrini az RTVS Öt perc múlva 12 című műsorában. Párttársa, Richard Raši is hasonló értelemben nyilatkozott a Markíza Na telo műsorában.

Radoslav Štefančík politológus úgy véli, a Hlas nem is nagyon reagálhatott másképpen erre a ficói felvetésre, hiszen akkor felmerülhetne a kérdés, Pellegriniék miért hagyták ott a Smert, ha most újra összevonnák erőiket. A szakértő szerint ettől még Fico ajánlata őszinte lehet, ami egy pragmatikus terv része, és ami segítene abban, hogy megnyerjék a következő választásokat. Štefančík rámutatott, hogy ha a következő választásokon is ellenzékben maradna a Smer, az megpecsételné a sorsát. Választások előtti együttműködés szerinte nem valószínű, de azt el tudja képzelni, hogy azt követően egy koalíciót alkotnának.

Ficónak létérdeke, hogy a hatalom közelében legyen, de nem kell, hogy ő legyen a nagyfőnök. Ha a bűnüldöző szervek békén hagyják őt, abba is belemenne, hogy másodhegedűs szerepet vigyen - véli a politológus.

Ha az újságírók faggatják, Pellegrini azt szokta válaszolni a lehetséges kormányalakítással összefüggésben, hogy az új koalícióban együttműködne a mostani kormánypártokkal is. Több vitaműsor során úgy tűnt, a Hlas vezetője jól megérti egymást Boris Kollárral, a kormánypárti Sme rodina irányítójáával.

De az utóbbi időben az ellenzék vezérének szerepére tör Robert Fico, akinek a pártja a januári 9 százalékos népszerűségről 14 százalékra szökött fel. A Hlas pedig a januári 24 százalékról lassan leolvadt a jelenlegi 18 százalék körüli támogatottsági szintre. A Fucus ügynökség vezetője, Martin Slosiarik szerint a legutolsó felmérés alapján az mondható el, hogy jelenleg egyeten párt tudná megelőzni a Pellegrini vezette Hlast, az pedig a Smer.

(Aktuality)