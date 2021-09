Már a kormányfő is számol azzal, hogy Boris Kollárék nélkül folytassák a kormányzást

Eduard Heger miniszterelnök el tudja képzelni, hogy egy olyan kormány irányítsa az országot, amelyikben a Sme rodina nem foglal helyet, de amelyik mögött ott állnak a parlamenti frakcióhoz nem tartozó képviselők is. Mindez abban az esetben lehetséges, ha ez az egész a polgárok javát szolgálja.

Fotó: TASR

Heger számára a legfontosabb, hogy a kormány stabil többséggel rendelkezzen. Ezekkel a szavakkal reagált kormányfő arra az újságírói kérdésre, hogy miként vélekedik a bűnüldöző szerveknél tapasztalható aggasztó fejleményekre reagáló munkacsoport létrehozásának tevékenységéről, amibe Boris Kollárék nem akarnak bekapcsolódni.

Hasonlóan nyilatkozott vasárnap Heger pártbeli főnöke. Igor Matovič is elképzelhetőnek tartja, ha Kollár pártja továbbra is akadályozni fogja a közélet megtisztítását, abban az esetben a kormány a Sme rodina nélkül folytatja tovább a munkát. „Ha a Sme rodina gátolná a megtisztítást, ha akadályozná a tisztességes nyomozók védelmét, vagy a maffiátlanítást, akkor a párt mentálisan eltávolodna a koalíciótól" - jelentette ki pénzügyminiszter ezt a TA3 V politike című vitaműsorában. Matovič azt is sajnálja, hogy a Sme rodina vezetője úgy döntött, nem lesz tagja a jogállamiságba vetett bizalom helyreállítására irányuló munkacsoportnak. Szerinte Kollárnak bocsánatot kellene kérnie, amiért az egyik nyomozót, Ján Čurillát maffiózónak nevezte.

(TASR/para)